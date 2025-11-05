ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社

・ノキア、ソフトバンクの日本国内4G/5Gネットワークの近代化および拡張を担うパートナーとして選定

・契約には、ノキアの最新のAirScaleポートフォリオとAI搭載のMantaRayソリューションが含まれる



2025年11月5日

エスポー（フィンランド）-ノキアは本日、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）とのパートナーシップを拡大する新契約を発表しました。この契約に基づき、ノキアは日本に先進的な4Gおよび5G無線アクセス機器を供給します。この合意には、既存ネットワークインフラの近代化と、ノキアの最先端AirScaleポートフォリオを活用した5Gスタンドアロンカバレッジの拡大が含まれており、西日本エリアで展開されます。

本契約により、ノキアは最新のHabrok Massive MIMO無線機とAirScaleベースバンド装置を含む、エネルギー効率に優れたAirScale無線アクセスネットワーク（RAN）ソリューションを展開します。これらのソリューションは、ノキアのReefShark System-on-Chip技術を搭載しており、極めて高いエネルギー効率を維持しながら、超高性能なパフォーマンス、カバレッジ、および容量を提供します。また、ノキアのAIを活用したMantaRayソリューションも導入され、ネットワーク管理と自己組織化（SON）ネットワーク機能が強化されます。

ノキアのRAN部門責任者であるMark Atkinsonは、次のように述べています。

「ソフトバンクとの今回のパートナーシップの拡大は、長年にわたる両社の強固な関係を示すものです。当社のソリューションは、AI機能を搭載し、業界をリードするエネルギー効率と比類のないパフォーマンスを提供することで、Advanced-5Gネットワークへの進化をサポートします。」

ソフトバンクの専務執行役員 兼 CTOである佃 英幸氏は、次のように述べています。

「ノキアとのパートナーシップの強化により、AIを活用したユニークかつ高品質な5Gネットワークの実現を目指します。このアップグレードされたネットワークは、エネルギー効率を向上させ、排出量を削減し、お客様により優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。」

ノキアとソフトバンクはAI-RAN Allianceの創設メンバーであり、AI-RANおよび6G技術に関する研究開発にも共同で取り組んでいます。これらの取り組みには、共同研究、フィールドトライアル、仮想化RANプラットフォームの開発が含まれます。両社はまた、東京でMassive MIMO技術を用いた6G向けの周波数である7GHz帯の試験を実施しています。

