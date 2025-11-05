法人向けAI SaaS「HEROZ ASK」、ダッシュボードに新機能搭載！

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）は、法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」において、社内での利活用状況を可視化する「ダッシュボード」に、有償プランとして新機能を搭載しました。有償プランでは、1日単位の期間指定分析、CSVダウンロード、視覚化の向上に加え、独自の「AI解析」機能を搭載しました。データを解析し、利活用が好調なユーザーと頻度が低いユーザーを可視化します。伸び悩みの兆候を検知するとともに、利活用事例を抽出して他部署・チームへの横展開を自動提案し、社内全体での定着を促進します。当社調べ（国内の法人向け生成AIダッシュボード機能の比較調査、2025年10月時点）で業界初となるAI解析機能により、AI導入推進者の負荷を軽減し、社内において生成AI活用と導入拡大を後押しします。

開発背景

企業で生成AIの導入が進む一方で、「どの部署・業務でどのように利活用され、どの程度の時間削減や効率化につながっているのかを定量的に把握しづらい」という課題が顕在化しています。利活用が進む領域を特定し、生成AIの社内での横展開を促すとともに、利活用が進んでいない部署や業務を見極めて改善策を講じるためには、部門・業務別の実態と効果を「見える化」する仕組みが不可欠です。経営層や管理者にとっても、生成AIの生産性向上や費用対効果をデータで示し、投資判断を支えることが求められています。こうしたニーズに応えるべく、管理者・オーナーが組織やチーム単位で状況と時間削減効果を把握し、戦略的な利活用を推進できるダッシュボード機能を開発、今回の有償プラン追加により、部門・業務別の分析精度とレポーティング効率が大幅に向上します。

アップデート機能概要（有償プランご契約で、利用可能になる新機能）

●利用状況のAI解析機能（当社調べで業界初）：利用状況のサマリを表示。利活用促進のアドバイスや有効な使い方提案など、利用状況や蓄積したデータを使用した解析を行います

●期間指定（1日単位）：ダッシュボード表示期間が、起点と終点を決めた月日単位での閲覧が可能に（無償プランは、一か月単位での固定）

●CSVダウンロード：利用状況サマリ、各利用データのCSVダウンロードが可能に

その他、数値を視覚的に見やすいUIアップデートも実施！

有償プラン導入のメリット

今回の新機能追加により、管理者はレポート作成・共有に必要な分析を高精度かつ短時間で実施可能になります。さらに、AI解析が部署別の傾向やボトルネックを可視化し、実行可能な改善策を提案。社内の生成AIの利活用を着実に前進させます。

今後の展望

今後もダッシュボード機能だけではなく、お客様のニーズを反映させながら、使いやすさにこだわった機能アップデートを計画しています。「HEROZ ASK」は、企業や現場のニーズを迅速かつ的確にとらえ、組織の生成AI導入だけに留まらず、生成AIの利活用が定着するまでを伴走するAI SaaSとして進化していきます。

■「HEROZ ASK」とは

HEROZが提供する生成AI SaaSで、ChatGPTなどの生成AIを活用し、社内に存在する様々なデータの検索・要約・翻訳や、音声の文字化を通じて、あらゆる業務をアシストします。

リリースから1年で、導入企業・団体は300社を突破し、教育現場、建設業界、製造業界、IT業界など多岐に渡る分野や業界で活用されています。

URL：https://herozask.ai/

【HEROZについて】

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 林 隆弘・高橋 知裕

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/