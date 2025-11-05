【和食さと】「第3回和食さとpresentsサッカークリニック」 を開催します!!

SRSホールディングス株式会社

参加対象：さとキッズくらぶ会員さま・さとアプリ会員(のお子さま) 100名さま

国内198店舗を展開する「和食さと」では、さとキッズくらぶ会員さまと、さとアプリ会員さま(のお子さま)を対象に、「和食さと presents サッカークリニック」を、2025年12月21日(日)にヨドコウ桜スタジアムで開催します。当日はセレッソ大阪のサッカースクールコーチによるサッカー教室（ミニゲームなど）や、大抽選会などのイベントを開催予定です。

ご参加には、さとキッズくらぶ会員もしくはさとアプリ会員にご登録のうえ、専用の応募フォームから必要事項を入力いただきご応募をお願いします。応募にはお客様情報の入力と和食さと店舗でご飲食頂いたレシート番号(税込1,000円以上のレシート)が必要です。参加費は無料です。是非皆さまのご参加をお待ちしております。

※参加対象は『年長～小学６年生まで』です。

【和食さと presents サッカークリニック概要】

■開催日 2025年12月21日（日）10：00～11：30

（※9：30より受付開始）

■会場 ヨドコウ桜スタジアム

https://www.sakura-stadium.jp/access/

※駐車場はございません。公共交通機関でのご来場をお願いします

■応募期間

2025年11月4日(火)～2025年11月25日（火）13：00まで

※当選者の発表は、当選メールの発送（11月28日(金)予定）をもって代えさせていただきます。

※「sales@cerezo.co.jp」を受信設定お願いします。

■当選者数 100名様

※「年長～小学6年生まで」のお子様が本イベントへのご参加対象となります。(ご家族はメインスタンドでご見学可能です）

※さとキッズくらぶ会員様はサービス対象年齢が「小学生以下」ですが、今回のサッカークリニックの応募対象は「年長～小学６年生まで」とさせていただきます。ご了承ください。

■応募対象 （1）さとキッズくらぶ会員様

（2）和食さとアプリ会員様（のお子さま）

■応募方法

＜さとキッズくらぶ会員＞

キッズくらぶ会員様へ配信するメールマガジンおよびお知らせページ内の専用応募フォームより。

＜さとアプリ会員＞

和食さとアプリのお知らせページ内の専用応募フォームより。

※ご応募には和食さと店舗でのご飲食代1,000円(税込)以上(テイクアウト可)のレシートナンバーが必要です。（上記応募期間中のレシートのみ有効）

※ガラケーの場合、応募フォームよりお申込みいただけない場合がございます。ご了承ください。

● 11月5日(水)12:00からはセレッソ大阪HPからも応募可能の予定です。

https://www.cerezo.jp/(https://www.cerezo.jp/)

【さと会員登録方法】

（1）さとキッズくらぶ

ご登録は和食さと各店舗で行っております。ご来店時にテーブル上の会員サービスPOPより、必要情報をご入力のうえご登録をお願いします。

（2）和食さとアプリ

下記専用ページからアプリをダウンロードのうえ会員登録をお願いします。

和食さとアプリダウンロードはコチラ：https://sato-res.com/sato/app/(https://sato-res.com/sato/app/)

■注意事項

・サッカークリニックはセレッソ大阪のスクールコーチによるレッスンです。

・本イベントは少雨決行します。

・ご応募は登録メールアドレス一つにつき、一回限りのご応募とさせていただきます。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承くださいませ。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスHP https://srs-holdings.co.jp/(https://srs-holdings.co.jp/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/