『龍が如く８』『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』が登場！最大75%オフ「セガ 11月オススメセール」開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Nintendo Switch(TM) 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 11月オススメセール」を開催中です。

今回のセールでは、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』が60%オフ、超音速アクションで広大な島を自由に駆け回る『ソニックフロンティア』が65%オフで登場します。

また、アトラスからは、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』が20％オフ、世界中から高い評価を受けている「真・女神転生」シリーズ最新作の『真・女神転生V Vengeance』が40％オフでラインナップされています。

セール対象タイトルや割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/)をご確認ください。

セール終了日は、2025年11月21日（金）となります。

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く８』

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『ソニックフロンティア』

(C)SEGA

■Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) 2『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』

(C)ATLUS. (C)SEGA.

■PS5(R)/PS4(R)『真・女神転生V Vengeance』

(C)ATLUS. (C)SEGA.

ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/(https://www.sega.jp/special/sale/)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。