2025.11.13 debut john masters organics holiday collection 2025 Episode2 香りが誘う未来の出会い

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、2025 holiday collectionの第2弾を2025年11月13日（木）より発売します。
今年のホリデーコレクションはブランド初となる調香師を迎えた、新たな香りの世界のはじまり。11月13日に発売する第2弾はホリデーコレクションのためにつくられた特別な香りの水性フレグランスや香りと潤いのヴェールをまとうフレグランスオイル、アドベントカレンダーが登場。さらに、ボディケアを中心とした限定のコフレもご用意しています。



発売日：2025年11月13日（木）数量限定


予約開始日：2025年10月23日（木）



肌にやさしく、長時間香りを楽しめる


ジョンマスターオーガニック初の水性フレグランス



アクアパフューム（ パープルフラワー）/ （アロマティックウッズ）　各27mL 税込\5,280

ブランド初となる肌にやさしい水性フレグランス。香料をレシチンカプセルに閉じ込める処方を採用。香りの変化や奥行きを長時間楽しめる本格的なオードパルファン仕様です。アルコールによる乾燥や刺激感のない、スキンケア発想の肌にやさしい処方。植物由来香料にカニナバラ果実エキスやラベンダー花エキスなどのオーガニック保湿成分を配合し、肌をしっとり保ちます。楽しいホリデーのイベントを香りの記憶のアルバムに残して。



香りとともに潤いと輝きのヴェールをまとう


ホリデー限定のボディオイル



フレグランスオイル スパークル パープルフラワー 50mL 税込\4,950 / フレグランスオイル アロマティックウッズ 80mL 税込\4,950

肌や髪にマルチに使えるフレグランスオイル。浸透性※1の高い発酵アルガンオイル（プセウドジマエピコラ／アルガニアスピノサ核油発酵液）に、肌をやわらげるオリーブ果実油やヒマシ油などをバランスよく配合。瞬時に肌になじみ、さらりとした感触で肌をしっとり保湿するドライオイル※2です。ショウガ根油やローズマリー葉油、潤いを与えるヒマシ油やアーモンド油を配合。乾燥感をやわらげ、透明感※3と潤いある肌へ導きます。



※1 角質層まで


※2 全成分中に水を含まない、肌なじみのよいオイル製品のこと


※3 肌が潤いキメが整うこと



ブランド初のフレグランスを含む


豪華アイテムが入ったアドベントカレンダー



アドベントカレンダー 2025 税込\23,100

好評を博した昨年に続き、パワーアップした内容で登場するアドベントカレンダー。ブランド初となる本格フレグランス、アクアパフューム（パープルフラワー）とC&Vヘアオイル　パープルフラワーの現品に、ホリデー限定のディフューズアロマと木製アロマディフューザーなどを含む、乾燥するこの時期にうれしい髪と肌のための製品が入っています。IMAGINARY WONDER LANDのモチーフが描かれた12のボックスは美しく輝く未来へと続く夢の扉。ホリデーシーズンを待ちわびていた子供の頃のようにカウントダウンしながら一日ひとつずつボックスを開ける高揚感を楽しんで。



第2弾　11月13日発売　Limited Coffret



body care coffret 〈oil〉


税込\7,920
<セット内容>


・O&Vボディウォッシュ N 236mL


・フレグランスオイル スパークル パープルフラワー 50mL


または、フレグランスオイル アロマティックウッズ 80mL



※フレグランスオイルはフレグランスオイル スパークル パープルフラワー 50mL / フレグランスオイル アロマティック


ウッズ 80mLの2種よりお選びいただけます


※”願いに寄り添う猫”が描かれたホリデー限定ボックス入り






body care coffret 〈milk〉


税込\6,820


<セット内容>


・O&Vボディウォッシュ N 236mL


・O&Vボディミルク N 236mL



※”願いに寄り添う猫”が描かれたホリデー限定ボックス入り






hand care coffret


税込\6,380
<セット内容>


・L&Gハンドウォッシュ 236mL　


・L&Gハンドクリーム 60mL



※”願いに寄り添う猫”が描かれたホリデー限定ボックス入り





美しい香りの創り手は新進気鋭の調香師、ルーク・マルヴィー




LUKE MALVEY（ルーク・マルヴィー）


1995年アメリカ・ニュージャージー州生まれ。 化学工学を学んだ後、2017年にフランスの歴史ある香料会社に入社。ナチュラル原料と出会い、フレグランスの世界に魅了され、調香師の道へ踏み出す。フレグランスの聖地、グラースにある調香師学校で調香を学び、経験を積んだ後、 世界的に著名な調香師ジェローム・エピネットに師事。嗅覚のセンスと調香の技術を高める。フランスで受けた本格的な調香教育と、アメリカン・クラッシックの美学を育んだ出身地アメリカのバックグラウンドを生かし、あえて型にはまらない自分だけのスタイルでフレグランス界に新風を吹き込んでいる。その類まれな才能を見込まれ、ジョンマスターオーガニックのパフューマーに抜擢される。