2026年（午年）は『馬に乗ったハローキティ純金カレンダー』で幸運をゲット!?

株式会社元町ファクトリー

株式会社元町ファクトリー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役米田隆三、以下元町ファクトリー）は、「元町ファクトリーOnline Shop」から『ハローキティ純金カレンダー2026』を発売いたします。

純金（99.99％）の薄板に保護ラミネートを施し、その上にデザインを直接印刷したカレンダーです。カレンダー部分には純度99.99％の純金であることを示す三菱マテリアルトレーディング（株）の保証マークが入ります。

金はそれ自体に価値がある「実物資産」として、大切な方へ後々まで価値を伝えられる贈り物としても重宝されています。

カードサイズの純金の薄板に保護ラミネートを施していますので、お財布等に入れて持ち歩けるのはもちろん、専用ガラスフレーム（別売）に入れて飾ったり、年末年始の贈答品としてもお使いいただけます。

■ハローキティ純金カレンダー2026

価 格：28,600円（税込）

サイズ：約5.4cm×8.6cm

素 材：純金（純金重量0.5g,純度99.99%)

2026年は60年に一度の「丙午（ひのえうま）」

世界中で愛されるキャラクター「ハローキティ」が四つ葉のクローバーや馬蹄など、幸運のシンボルに囲まれてお馬に乗って駆けている活発で行動的な女の子になっています。

2026年限定デザインが更に希少価値を高めます。

※この商品は受注生産となります。

予約受付期間：2025年11月30日まで

お届けは2025年12月下旬までに順次発送いたします。日時の指定はできません。

■純金カレンダー専用ガラスフレーム（別売）

価 格：3,190円（税込）

サイズ：約11.9cm×13.9cm（ガラスフレーム）

純金カレンダーを美しく卓上に飾る専用ガラスフレームです。

ポケット式になっており、カレンダーの出し入れが可能です。

※純金カレンダーと一緒にご購入いただけますが、それぞれ個別包装になります。

(フレームにセットした状態でのお届けではありません。）

フレームは純金カレンダーと一緒に配送いたします。

【株式会社元町ファクトリー】

元町ファクトリーは、有名ブランド等とキャラクターとのコラボ企画を通して、お互いの価値をアップさせ、相乗効果を最大限に引き出すことのできるキャラクターグッズの企画・製造を行っております。

◆元町ファクトリーOnlineShop

https://www.shop.motomachi.co.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/motomachifactory/