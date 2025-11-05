【事例記事】キャリーミーのプロ人材がEC運営の課題を解決！販売チャネル拡大と内製化に貢献

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、グリーンオン株式会社様のプロ人材活用事例記事を公開しました。

本記事では、「プロ人材活用」によって、マーケティング担当者の人材不足、EC運用のノウハウが社内に蓄積されていかないといった課題を解消した事例をご紹介しています。

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-greenon/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=organic%20Social

■ グリーンオン株式会社様について

グリーンオン株式会社は、ゴルフ向けGPSウォッチとレーザー距離計メーカーとして事業を展開しています。マーケットインとのバランスが重要と考え、マーケットを重視する企業への転換を図るため、さまざまな改革を実行しています。

■ 抱えていた課題

- マーケットイン型企業への転換を図る中でノウハウが不足していた- 社内にEC販売に関する知見が蓄積できていない体制だった

プロダクトアウト型の企業にマーケットインの思考を定着させる過程で、マーケティング担当者の人材不足が課題となっていました。ECによる一定の売上はあったものの、外部のコンサルタントによる運用だったため、社内にノウハウが蓄積されていかない点が課題でした。

■ 成果

- ECマーケットでチャネル拡大に貢献した- 社内メンバーのスキルが向上した- 社内にノウハウを蓄積できるようになった

プロ人材に依頼してからは、今何を目的にどんなことをしているのかが明確になり、社内にノウハウが残るようになりました。Amazon運用においてもアドバイスをいただきながら内製化できるようになり、EC運用全般で確実にスキルを高めています。

主要EC販路だったAmazonに加え、それ以外のチャネルからの売上も伸びており、一部のEC販売チャネルからは売上はゼロに近い状態でしたが、継続して売上増加が上昇していて、広告効率も高まっています。

■ 代表取締役の竹富研一様コメント（一部抜粋）

社内にスキルやノウハウがない状態、つまり専門的な知見がない状態で人材に知見があるかどうかを短時間の面接によって見極めるのは困難です。キャリーミーさんのプロ人材はコミュニケーション能力が高く、私たちにも理解できるよう話してくださったので、この方なら社内にノウハウが蓄積していくだろうと期待できました。

どの業界においても、マーケットにおける自社の存在感をアップさせ、結果的にマーケットを活性化させていくためにはキャリーミーさんのプロ人材が果たす役割が非常に大きいと考えています。

■記事全文はこちら

https://carryme.jp/agent/case-greenon/(https://carryme.jp/agent/case-greenon/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=organic%20Social)

キャリーミーとは

https://carryme.jp/agent/base2_sales/(https://carryme.jp/agent/base2_sales/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」