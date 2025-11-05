《建設・設備管理における人材育成の最新調査》“若手人材確保”が喫緊の課題――採用から定着まで一貫施策が必要

株式会社デジタル・ナレッジ

eラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）が運営するeラーニング戦略研究所は、建設会社、設備管理会社の人事部責任者等を対象に、人材育成の取り組みや課題を調査し、その結果をまとめた報告書を2025年11月に公開しました。

調査データによると、建設・設備管理における人材育成の課題は、若手人材確保（53％）、安全教育（35％）、育成時間・リソース不足（32％）、DX人材不足（31％）が多い結果となりました。これらは一見別々のテーマに見えますが、いずれも若手人材不足の構造問題につながっており、「若手確保・育成・定着」を一貫した視点で捉えた統合的施策が不可欠です。

調査結果はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/report_dl/無料ダウンロード申し込みページ調査結果：人材育成の課題

調査結果：研修手法調査結果；研修管理とスキル可視化の実態

本調査結果のサマリ

- 人材育成の二本柱は「リーダー育成」と「安全教育」。業種・規模で異なる傾向- 高まる「個別化」「可視化」「AI活用」ニーズ。“LMS導入の壁”がボトルネックか- 「若手人材確保」が喫緊の課題。採用～定着までの一貫施策が急務

≫ 詳しい調査結果はこちら（無料ダウンロード）

https://www.digital-knowledge.co.jp/report_dl/

アンケート調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1325_1_72bd2d18fb6947f1f9ab805122a40bb4.jpg?v=202511050127 ]

教育・人材育成に係る、多数の関連レポートも公開中！

- 初等・中等・高等教育における教育DXに関する調査報告- デジタルバッジ発行・取得に関する調査報告- 社会人の生成AI利用に関する調査報告- 日本型教育の海外展開に関する調査報告- 講座・研修・教材のオンライン販売に関する調査報告 ほか多数

≫ 調査報告書一覧はこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/category/report/

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現します。

会社概要

株式会社デジタル・ナレッジ

東京本社：〒110-0005 東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

事業内容：eラーニング専用システムの開発・カスタマイズ、サーバー運用、教材制作・販売、教育流通事業、運用アウトソース、教育IT機材の研究・開発・販売

URL：https://www.digital-knowledge.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社デジタル・ナレッジ

TEL：03-5846-2131（代表）、050-3628-9240（導入ご相談窓口）

お問い合わせフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/