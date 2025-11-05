AIで“攻めの知財戦略”を自動化-リーガルテック社、創業初期スタートアップ向け『知財戦略×AI支援パック』を提供開始

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井智之）は、スタートアップ企業の創業初期段階から特許・知財戦略を構築できるAI支援型パッケージ『知財戦略×AI支援パック for Startups』をリリースした。

発明メモから特許明細書の自動生成、出願管理、投資家向けIR資料までをワンストップで支援し、「知財人材がいない」「時間がない」「資金がない」という創業初期の課題をAIで解決する。

スタートアップの競争力は「創業期の知財設計」で決まる

近年、テックスタートアップを中心に、投資家や大手事業会社が重視するポイントとして「模倣困難性」「独自技術の法的保護」「知財の収益化可能性」「IPO・M&A時の知財デューデリジェンス対応力」などが挙げられる。

これらは後から整えるものではなく、創業初期からの知財設計に左右される。

しかし、創業期の企業では知財担当者の不在やリソース不足により、十分なIP戦略を取れないケースが多い。

リーガルテック社はこの状況を変えるため、AI技術を活用し、スピード重視のスタートアップでも初期段階から“攻めの知財戦略”を実現できる仕組みを構築した。

『知財戦略×AI支援パック for Startups』の主な特徴

本パッケージは、リーガルテック社の特許AIツール「Tokkyo.Ai」を中核に、知財の創出から活用までを一気通貫で支援するものである。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42056/table/354_1_e055d347f3abc0cb1b4884ac1f2fe5ca.jpg?v=202511050127 ]

これにより、専門知識がなくても「発明を形にする」「特許として守る」「知財を事業成長に活かす」ことが可能になる。

想定利用シーンと導入効果

『知財戦略×AI支援パック for Startups』は、Pre-Seed～シリーズAの企業を主な対象としている。

Pre-Seed／Seed期：創業者の発明ノートをAIが即座にドラフト化し、出願準備を迅速化

シリーズA期：投資家向けIRで知財の価値を可視化し、資金調達を支援

グローバル展開期：英語・中国語・韓国語での多言語出願やPCT出願に対応

導入企業からは、

「専門家がいなくてもアイデアを明確に整理できた」

「VCピッチで知財の価値を数値で示せるようになった」

「共同研究先との権利関係整理が早期に進められた」

といった声が寄せられている。

今後の展開

リーガルテック社は今後、海外VC向け「知財×ピッチデータパック（英語版）」の展開や、大学発スタートアップに対応した「Tech Transfer支援モード」の開発を予定している。

さらに、国内外のスタートアップイベントやピッチ大会との提携スキームを構築し、知財を中心としたエコシステムの形成を推進する。

同社は「発明の瞬間から投資家との対話まで」を支える“知財ドリブン経営”の実現を目指す。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供