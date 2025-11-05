剣道の大学日本一争奪戦　全試合無料ライブ＆見逃し配信

株式会社毎日新聞社

株式会社毎日新聞社は、11月8日（土）、9日（日）に愛知・春日井市総合体育館で開催される女子学生剣道の団体日本一決定戦「第44回全日本女子学生剣道優勝大会」と11月16日（日）に大阪・Asueアリーナ大阪で開催される「第73回全日本学生剣道優勝大会」をニュースサイト「毎日新聞デジタル」内のポータルサイト（https://mainichi.jp/kendolive/）で無料ライブ配信します。大会終了後には、1回戦から決勝まですべての試合のアーカイブ映像を無料で公開します。その一太刀に青春を懸ける学生剣士たちの真剣勝負にどうぞご期待ください。

大学の誇りを胸に頂点目指す 男子64校、女子56校

ライブ配信の視聴はこちら :https://mainichi.jp/kendolive/学生剣士たちの真剣勝負を全試合ライブ配信

大学の誇りを胸に団体日本一を争う両大会は、女子が44回、男子が73回を数える伝統ある大会です（2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止）。剣史にその名を刻む剣士たちにも、両大会の出場経験者は多く、チームの一員として喜びやくやしさを分かち合ってきました。

大会は女子が5人戦、男子が7人戦でいずれもトーナメント方式。北海道、東北、北信越、関東、東海、関西、中四国、九州の全国8地区から女子が56校、男子64校が檜舞台を踏みます。

11月8日（土）と9日（日）開催の女子は、前回、強豪が居並ぶ関東勢を次々と倒し、女王の座に駆け上がった福岡大が連覇を目指します。昨年準優勝の筑波大は、今年も関東女子を制し、優勝候補の一角を占めます。7月の全日本女子学生剣道選手権大会の覇者、村田結衣擁する中央大、関東準Vの明治大、福岡大を降して九州女王に就いた鹿屋体育大なども頂点をうかがいます。前回に続き、2日間の開催が各校の戦略にどう影響するかも注目です。

11月16日（日）に開催される男子は、昨年久々の優勝に歓喜した国士舘大が、大学としては2007年、2008年以来通算3回目となる連覇に挑みます。関東男子で6連覇（2020年の中止を挟む）の偉業を達成した筑波大、過去15回の優勝を誇り、大舞台で強さを発揮する中央大、2023年に日本一を経験した選手らが残る法政大などにも注目です。前回準優勝だった九州の雄・鹿屋体育大も日本一奪還に照準を合わせます。

トーナメント表で試合結果を随時速報

特設サイトでは、ライブ配信以外にも、各出場校の選手名鑑など大会情報が充実。大会当日は、勝敗の結果も随時速報します。大会終了後には、1回戦から決勝戦まで、すべての試合をまるごと振り返ることができるアーカイブ映像も無料配信。アーカイブ映像は2021年以降のすべての試合がお楽しみいただけます。

第44回全日本女子学生剣道優勝大会

2025年11月8日（土） 午後1時45分～※1回戦

2025年11月9日（日） 午前9時半～※2回戦～決勝

＜主催＞

毎日新聞社、全日本学生剣道連盟

＜後援＞

スポーツ庁、（公財）全日本剣道連盟、（公財）日本武道館、 愛知県、春日井市、春日井市教育委員会、全日本学連剣友会、愛知県剣道連盟、岐阜県剣道連盟、三重県剣道連盟、静岡県剣道連盟

＜協賛＞

JPロジスティクス、NAX JAPAN

＜主管＞

東海学生剣道連盟

＜会場＞

春日井市総合体育館

＜出場校＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32749/table/654_1_7b8954e0fa47272b4e65c39e50be32e2.jpg?v=202511050127 ]第73回全日本学生剣道優勝大会

2025年11月16日（日）午前9時半～

＜主催＞

毎日新聞社、全日本学生剣道連盟

＜後援＞

スポーツ庁、（公財）全日本剣道連盟、（公財）日本武道館、 大阪府、大阪市、全日本学連剣友会

＜協賛＞

JPロジスティクス、NAX JAPAN

＜主管＞

関西学生剣道連盟

＜会場＞

Asueアリーナ大阪（大阪市中央体育館）

＜出場校＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32749/table/654_2_26e1252e0caabbfa5944071da5edfc8a.jpg?v=202511050127 ]