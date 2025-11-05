ミュージカル『アニオー姫』～ Hẹn gặp lại 再び～　2026年9月KAAT神奈川芸術劇場にて世界初演！

「アニオー姫」実行委員会

「アニオー姫」実行委員会（ブレイングループ、ヤマハミュージックベトナム、ＮＰＯ国際交流促進協議会）は、ミュージカル『アニオー姫』を、2026年9月にKAAT神奈川芸術劇場にて初上演いたします。

400年前の史実に基づいた国境を越えた愛の物語

2023年に日越外交関係樹立50周年を記念して制作されたオペラ『アニオー姫』をベースとして、今回新たに楽曲を揃え、新作ミュージカル『アニオー姫』として生まれ変わります。

総監督・演出は自身もオペラ歌手・俳優でもある大山大輔が務め、作曲はオペラ『アニオー姫』でもその手腕を発揮したチャン・マィン・フン。主役の荒木宗太郎役には、数々のミュージカルで様々な主要な役を演じる、現在日本を代表するミュージカル俳優、田代万里生と小野田龍之介のWキャスト。タイトルロールのアニオー姫役には、宝塚歌劇団花組娘役で活躍した音くり寿、オーディションで選ばれたベトナム人女優がその名を連ねる予定です。そのほかの共演には、アニオー姫の父であるグエン王役に今井清隆、お妃役に吉沢梨絵、運命の占い師役に井料瑠美と、名だたる実力派を揃えてお届けいたします。

はるか400年前の時代、身分も国境も越えた二人の愛の物語を、どうぞご期待ください。

田代万里生

小野田龍之介

音くり寿

【ストーリー】

今から400年前、世界は“大航海時代”の 17 世紀初頭。広南国の王女・玉華姫（ゴックホア姫・後のアニオー姫）と日本の商人・荒木宗太郎は、両国を結ぶ大海原の船上で出会う。 二人は運命に導かれ再会。いつしか恋に落ち、結婚することを決意する。父である王は、二人の変わらぬ決意と深い愛を確認し、結婚を許し、二人を日本・長崎へ送りだす。

「アイン・オーイ！」長崎の町中で、天真爛漫な玉華姫が宗太郎を広南の言葉で元気に呼びかける。長崎の人々はそんな姫を見て、いつしか「アニオーさん」という愛称で呼ぶようになった。町の人々にも愛され、娘も生まれ、幸せいっぱいの二人。 そんな二人に抗えない“時代の波”が襲いかかる。長崎奉行から鎖国の通達が下されたのだ。

果たして、二人の運命の行方は…

【キャスト】

田代万里生 小野田龍之介 音くり寿

今井清隆 吉沢梨絵 井料瑠美 栗原英雄 戸井勝海 斎藤准一郎 蛭牟田実里

淺場万矢 大越やよい 鈴木楓加

藤浦功一 廣瀬喜一 村上幸央 武藤寛 森山大輔

石田優月 今村心音 牛丸颯希 篠田果鈴 上西郷太 傳法谷みずき 中村ひかり

楢原じゅんや 矢野友実 山下麗奈

【スタッフ】

【総監督／演出／台本／作詞（日本語）】 大山大輔

【作曲】 チャン・マィン・フン

【台本／作詞（ベトナム語）】 ハー・クアン・ミン

【振 付】 本間 憲一

【アーティスティックアドバイザー／オーケストラ指揮】 本名徹次

美術：伊藤雅子

照明：齋藤茂男

衣裳：ひびのこづえ

ヘアメイク：赤松絵利

音響：原英夫、大坪正仁

舞台監督：幸泉浩司

演出補：砂川真緒

振付助手：北村岳子

音楽スーパーバイザー：鎮守めぐみ

オーケストレーター：竹内聡

エレクトロニック・ミュージック・デザイナー：ヒロ・イイダ

歌唱指導：門井友紀

バンドコーディネイター：新音楽協会

演奏：アニオー姫バンド、神奈川フィルハーモニー管弦楽団（収録）

キャスティング：中西聡、大場麻衣子

歴史考証：菊池誠一、友田博通

ベトナム漆画キービジュアル：安藤彩英子

プロジェクト名誉顧問：ファム・クアン・ヒエウ、伊藤直樹

プロジェクトスーパーバイザー：黒岩祐治

スペシャルアドバイザー：山田滝雄

制作アドバイザー：チャン・リ・リー

制作：佐々木真二

プロデューサー：足立信彦

統括プロデューサー：古川直正

エグゼクティブプロデューサー：前田俊秀

開催概要

タイトル ミュージカル『アニオー姫』～ Hẹn gặp lại 再び～

主催 「アニオー姫」実行委員会

（ブレイングループ、ヤマハミュージックベトナム、NPO国際交流促進協議会）

共催 日本経済新聞社

提携 ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場

名誉顧問

ファム・クアン・ヒエウ（駐日ベトナム大使館特命全権大使）

伊藤直樹（駐ベトナム日本国大使館特命全権大使）

後援

日本外務省、日本文化庁、神奈川県、長崎県、公益社団法人ベトナム協会、一般財団法人日本・ベトナム文化交流協会、特定非営利活動法人日越堺友好協会、特定非営利活動法人堺国際交流協会、NPO法人長崎・ベトナム友好協会、一般社団法人健康で安心な社会づくり推進協議会、国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 、一般社団法人長崎県観光連盟、

ベトナム外務省、ベトナム文化スポーツ観光省、ダナン市、ベトナム音楽家協会、ベトナム国立交響楽団、ベトナム国立オペラバレエ団、ホーチミン市立オペラバレエ交響楽団、ホーチミン市音楽院、 ホイアン世界遺産文化保護センター、在日ベトナム学生青年協会、在日ベトナム語協会、在日ベトナム伝統文化芸術協会

協賛

［プラチナサポーター］

大和ハウス工業株式会社

［ゴールドサポーター］

株式会社ニトリホールディングス、イオン株式会社

［シルバーサポーター］

株式会社三井住友銀行、商工中金、ホテル三日月グループ、相鉄ホールディングス株式会社、RIZAPグループ株式会社、株式会社JTB

［ブロンズサポーター］

国際医療福祉大学、株式会社きらぼし銀行、株式会社横浜銀行、京浜急行電鉄株式会社

協力 株式会社三修社

公演日程 2026年9月11日（金）～ 9月28日（月）※全20回公演予定

公演会場 ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場＜ホール＞ （神奈川県横浜市中区山下町281）

公式サイト https://musical.anio.jp

※2026年5月よりチケット一般発売開始予定。詳細は公式サイトをご覧ください。

本作に関するお問い合わせ

「アニオー姫」実行委員会事務局 info-musical@anio.jp