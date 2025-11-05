Amazonのペイメントサービスプロバイダー（PSP）に株式会社RemitAidが登録 ~売上回収にかかるコストを最大85%削減~

株式会社RemitAid

「テクノロジーで国際決済の”新たな道”を創る」をミッションに掲げ、国際決済ネットワークを構築する株式会社RemitAid（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川裕大、以下：当社）は、アマゾンジャパン合同会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：Jasper Cheung、以下：Amazon）のペイメントサービスプロバイダー（PSP）における外貨受取専用口座のサービスプロバイダーとして新たに登録されました。

■ 海外販売の課題を解決

グローバルセリングなどの越境ECに出店する事業者にとって、入金管理や高額な国際送金手数料は大きな課題です。当社の外貨受取専用口座を利用すれば、海外からの入金をスムーズに受け取ることができるだけでなく、手数料も最大で約85%削減することが可能です。

■ Amazon SPN（※1）登録について

当社が提供する、海外ラクヤス振込は、AmazonのService Provider Network（SPN）に登録されているペイメントサービスプロバイダー（PSP）※2 として、外貨受取専用口座サービスを提供可能になりました。これにより、Amazonを通じた売上金の受取や複雑な為替管理、送金手続きの負担を大幅に軽減できます。

※1 Amazon SPN（Service Provider Network）：Amazonセラー向けに、アカウント管理、広告、カタログ作成、物流、決済など様々な分野の専門的サービスを提供する公認外部サービスプロバイダーのネットワークです。SPNに登録されたPSPは、外貨受取専用口座などの決済サービスを提供できます。

※2 ペイメントサービスプロバイダー（PSP）：Amazon出品者の売上金受取や送金を代行するサービス事業者で、SPNに登録されることで、出品者は安全に外貨受取専用口座を利用できます。

海外ラクヤス振込について

「海外ラクヤス振込」は海外支社を持たずに13の国と地域に現地口座を持つことができ、国際送金手数料を最大85％削減できる振込サービスです。

従来の国際振込は、早くて数日、遅ければ数週間～1ヶ月ほどかかり、為替手数料や中継銀行による中継手数料など「見えないコスト」も多く発生していました。

海外ラクヤス振込は、上記のような取引の状況や手数料をすべて「見える化」し、よりスムーズに国際送金を執り行うことが可能です。

コストの削減はもちろん、国内振込で支払いが完結するため、海外取引先や海外の現地子会社の業務負荷削減による満足度向上や債権未回収リスクの削減にも効果を発揮します。

■ 現地口座が開設可能な国と取り扱い通貨

■ 業種・業界およびご利用シーンの例

海外ラクヤス振込HP：https://remitaid.io/rakuyasu

株式会社RemitAidについて

「RemitAid」は海外企業とのお取引でご活用いただける、クロスボーダー決済プラットフォームであり、これまでの国際送金とは異なる2つの決済手段をご提供しています。

１.「海外ラクヤス振込」：現地口座を開設し、海外企業から現地国内振込で受け取りが可能な決済サービス

２.「デジタル決済」：対面・非対面問わず、クレジットカード決済や現地QR決済を簡単に可能とする決済サービス

海外企業との取引には様々なリスクやコストが存在しています。商品の破損や紛失、債権の未回収、契約条件の調整、運送時の費用負担…などなど、挙げればキリがありません。

私たちはそんな海外企業との取引におけるコストやリスクを、決済の側面から解決するインフラを構築し、「お金の国境を無くす」というビジョンを実現して参ります。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

会社名 ：株式会社RemitAid

所在地 ：〒151-0061 東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル

代表取締役：小川裕大

設立 ：2022年8月8日

URL ：https://remitaid.io/company