四国電力「よんでんポイント」寄付先に 徳島ガンバロウズが新たに追加

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズは、四国電力株式会社（本社：香川県高松市）が運営する会員制Webサービス「よんでんコンシェルジュ」における「よんでんポイント」の寄付先として、新たに追加されましたことをお知らせいたします。

本サービスを通じ、四国電力の会員の皆さまが保有する「よんでんポイント」を1ポイント＝1円として徳島ガンバロウズへ寄付することが可能となります。寄付受付は2025年11月4日（火）より開始され、集まった寄付金は毎年3月に一括でチームへ寄付されます。

寄せられたご支援は、クラブの運営やチーム強化、そしてバスケットボール普及活動などに活用してまいります。徳島ガンバロウズは、地域の皆さまとともに歩むクラブとして、スポーツを通じたまちの活性化と、人と人をつなぐコミュニティづくりをこれからも推進してまいります。

寄付概要

■寄付先：徳島ガンバロウズ

■受付開始日：2025年11月4日（火）

■寄付方法：「よんでんコンシェルジュ」内「よんでんポイント」交換メニューより選択

■寄付単位：1ポイント＝1円

四国電力「よんでんコンシェルジュ」 :https://ycon.yonden.co.jp/login

四国電力株式会社

■所在地：〒760-8573 香川県高松市丸の内2番5号

■代表者：取締役社長 社長執行役員 宮本 喜弘

■主な事業：電気事業

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。