【SHOP NEWS】ボナベンチュラが南町田グランベリーパークにて期間限定ポップアップイベントを開催。

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ）は、2025年11月7日（金）～2026年1月25日（日）の期間、南町田グランベリーパーク 1F セントラルコートにて期間限定ポップアップイベントを開催いたします。

本イベントでは、ブランドを代表するバッグやウォレット、iPhoneケースなどの定番アイテムをはじめ、豊富なラインナップを一堂にご覧いただけます。

また、会期中、1度のお会計で税込50,000円以上お買い上げのお客様には、日頃の感謝の気持ちを込めて「レザーオーナメント」をプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

イベントの内容は都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/blogs/news/shop-news-2511machida?utm_source=pr&utm_medium=prtime&utm_campaign=20251105)

