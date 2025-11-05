神戸フランスパンびより特別企画「フランスパンのある暮らし」カフェ&写真展

日仏商事株式会社日仏商事株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表：筒井 ミシェル、以下、日仏商事）は、神戸の皆様とフランスパンをつなぐイベント「神戸フランスパンびより」の特別企画として、「フランスパンのある暮らし」カフェ&ギャラリーを開催いたします。

「パンの街」神戸で、 もっとフランスパンを知り、もっと楽しんでいただきたい。そんな想いから始まったのが、日仏商事株式会社によるイベント「神戸フランスパンびより」です。「フランスパンのある暮らし」と題した今回の企画では、11月21日より東遊園地のアーバンピクニックでのフランスパンを愉しむ「カフェ」と、11月25日より海岸ビルヂング「アトリエブランシェ」にて、神戸のベーカリーシェフの写真展を開催いたします。（フライヤーのダウンロードはこちら(https://france-pan-biyori.jp/common/wp-content/uploads/2025/11/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%972025_%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC.pdf)）

【企画その1】「フランスパンのある暮らし」カフェ

11月21日（金）18:00よりスタートする「フランスパンのある暮らし」カフェでは、フランスパンをモーニングスタイルで愉しむ「朝のタルティーヌ」やサンドイッチ販売、ベーカリーのおやつのスペシャルティコーヒーを愉しむ「カフェ&グテ」、フランスのおつまみとパン、ワインとともに愉しむ「アペリティフ」など、まさにフランスパンにはじまりフランスパンに終わる一日となっています。

いなだみほさん監修「朝のタルティーヌ」

期間：2025年11月21日（金）18:00～11月日23日（日）

時間：9:30～20:30（初日は18:00よりスタート）

場所：東遊園地アーバンピクニック内スタジオ＆テラス

住所：神戸市中央区加納町６丁目４－１ URBAN PICNIC 内(https://www.google.com/maps/place/URBAN+PICNIC(%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF)/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2f75c1687a550dca?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111)

「フランスパンのある暮らし」カフェ スケジュール▲タルティーヌのセット（ドリンク付）税込800円

朝のタルティーヌ

11月22日（土）23日（日）9:30-12:00

フランスの高級ジャムやあんこのラインナップからお好きな3つを選んで、「コム・シノワ」「メゾンムラタ」のバゲットとともにお楽しみいただけます。

お昼のサンドイッチ販売

11月22日（土）23日（日）12:00-14:00

神戸のベーカリーのサンドイッチを特別販売いたします。緑豊かな東遊園地でピクニック気分でどうぞ。

（参加ベーカリー：ブーランジュリオノ、ブレッドデイズ、サイドフィールドブレッド）

▲ブレッドデイズの「メープル・レーズン」バニラアイス添えとコーヒーのセット（他メニューあり）

カフェ＆グテ

11月22日（土）23日（日）14:00-18:00

神戸のベーカリーのグテ（おやつ）を神戸マイスター「カフェラヴニール」のスペシャルティコーヒーとともに、午後のひとときをお過ごしください。

パンのおかわり無料！アペリティフ

11月21日（金）22日（土）18:00-20:30

「コム・シノワ」荘司シェフのパテや「フロマジュリーミュウ」の12か月熟成のコンテチーズをはじめとスペシャルなおつまみセットをフランスパンと自然派ワインとともに。

お酒を飲みながら、お友達とのおしゃべりに花を咲かせてはいかがでしょうか。

一夜だけのスペシャルコラボディナー

▲おつまみとフランスパンのアペリティフセット（税込1800円）※ワイン別売

「フランスパンのある暮らし」カフェでは、11月23日（日）19:00より、神戸の名店「サ・マーシュ」の西川シェフと「パティスリー モンプリュ」の林シェフが一夜限りのコラボレーション。特別な「パン料理のコースディナー」を開催いたします（事前予約制）。

フランスパンをテーマに、神戸が誇る2人のシェフが創意工夫を凝らした特別なディナーをお届けします。 ふたりのシェフのお話、そしてお料理とともに、特別な時間をお過ごしください。パン・スイーツライターのいなだみほさんコーディネート。

ご予約は下記の「神戸のとびら」リンクからすることができます。

「パン料理のコース」予約ページ(https://kobe-door.feel-kobe.jp/products/55cf7a70-80d9-54f1-a863-57886e651a7a?lng=ja)

【企画その２】写真展「パン職人（ブーランジェ）たちの手しごと」

神戸に根をはり、食の営みを支えるパン職人（ブーランジェ）たちの姿を切り取った写真展です。普段はなかなか見ることのできない、パンと向き合う職人たちの姿をのぞきに来てください。

また、同スペースでは、神戸フランスパンびよりオリジナルグッズの販売も予定しております。

▲海岸ビルヂング

■写真展「パン職人（ブーランジェ）たちの手しごと」

期間：2025年11月25日（火）～11月29日（土）

時間：10:00～17:00

場所：海岸ビルヂング3階「アトリエブランシェ」

住所：神戸市中央区海岸通３丁目１－５ 海岸ビルヂング 306(https://www.google.com/maps/place/Atelier+Branche+Kobe/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3ed9851f1aaa8d50?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111)

オリジナルキーホルダーがもらえるスタンプラリー景品の数には限りがございます。

カフェ2回のご利用と、ギャラリーご訪問で合計3つのスタンプを集めていただくと、オリジナルキーホルダーをプレゼントいたします（スタンプの押印は都度スタッフにお申し付けください）

スタンプ台紙となるフライヤーは、「フランスパンのある暮らし」カフェのカウンターで配布しております。

「神戸フランスパンびより」特設ウェブサイトを開設

神戸フランスパンびよりのコンセプトや開催するイベント情報をすべて盛り込んだ特設ウェブサイトを開設。イベント情報などをお知らせするインフォメーション枠を設けております。

インスタグラムでも情報を配信

特設ページはこちらから :https://france-pan-biyori.jp/より詳細なイベント情報は特設サイトよりご覧ください

また、公式インスタグラムでも随時情報を配信。イベントに関する情報のみならず、神戸のベーカリーの魅力を発信しています。インスタグラムのみでの配信もありますので是非フォローしてみてください。

公式インスタグラムはこちらから :https://www.instagram.com/francepan_biyori/

11月28日は「フランスパンの日」

「フランスパンの神様」レイモン・カルヴェル氏の呼びかけにより1970年に創設され、講習会を行うなどフランスパンの普及に力をいれる『日本フランスパン友の会』が、おいしいフランスパンをもっとたくさんの人に食べてもらいたいという思いから、11月28日を『フランスパンの日』に制定しました。

協賛：日清製粉株式会社(https://www.nisshin-seifun.com/) 株式会社松原製餡所(https://macan.co.jp/)

後援： 神戸観光局(https://kobe-dmo.jp/)

【会社概要】

社名：日仏商事株式会社

本社所在地：兵庫県神戸市中央区御幸通5丁目2番7号

代表取締役：筒井 ミシェル

事業内容： (1) 製パン製菓材料および機械の輸入販売 (2) ワインおよびワインセラーの輸入販売 (3) チョコレート菓子の製造 (4) 日本製品の輸出 （5）その他食品の輸入販売

設立： 1969年8月1日

HP：https://www.nichifutsu.co.jp/