Unite Partners株式会社 大阪に新たな拠点を開設

「日本企業の本当の変革のパートナーに。」をミッションに掲げるUnite Partners株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役：小林 大輝、以下UP）は、このたび、2025年10月1日に大阪府大阪市に新たな拠点を開設いたしました。

1. 大阪拠点開設の背景と目的

このたびの大阪拠点開設は、関西圏の重要な市場・企業様に対し、当社が強みとする徹底的に寄り添った伴走支援型のコンサルティングを実施し、変革のパートナーとしての支援体制を本格的に展開することを目的としています。

また、既存のお取引先企業様へのより一層手厚いご支援を実現するとともに、新たなパートナーシップを構築し、当社のミッションである「日本企業の本当の変革のパートナーに。」の実現を加速させてまいります。

2. 大阪拠点の役割と提供価値

大阪拠点を起点とし関西圏の企業様に対して、より深く、きめ細やかに寄り添ったご支援を提供できる体制を構築します。

【より深い常駐型支援の実現】 東京からでは難しかった企業様の社内文化、業務プロセス、そして社員の皆様の想いを深く理解した上での「現場に根差した変革」を推進していきます。

【迅速かつ手厚いフォロー体制】 物理的な距離の短縮により、経営層から現場担当者まであらゆるステークホルダーに対する迅速なコミュニケーションと意思決定を支援します。

これによりお客様の組織変革・事業成長に向けた「真のパートナー」としての価値を最大化してまいります。

3. 今後の展望

今回の大阪拠点開設は、当社の全国展開構想における重要な第一歩です。UPは、単なるコンサルティングに留まらない「本当の変革パートナー」として、今後も大阪拠点を皮切りに、全国への拠点拡張を積極的に進めていく計画です。

地域ごとの産業特性や企業文化を尊重した上で、全国の日本企業が抱える課題解決に貢献し、日本経済全体の活性化に貢献してまいります。

【大阪拠点の概要】

●所在地

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-5-8 CENTURY BUILDING 3階

https://maps.app.goo.gl/9JWn8biU6xcHZGqG9

【代表 小林より】

もう一度ここから日本企業の変革の火を灯していきます。大阪拠点メンバー募集しています！！！弊社代表(左から2人目)と拠点のメンバー

成熟が進むコンサル市場では、発注側の目利きが高まり、AIの進化も相まって、従来のビジネスモデルは再定義を迫られる日は近いでしょう。Unite Partnersは創業以来、「かしこいコンサル活用」を掲げ、必要な部分への集中投下／仮説の高速検証／やり切る変革を軸に、コンサル起用のROIの最大化にこだわってきました。

このたび、私たちは大阪拠点を新設します。お客様の現場により近い位置で、戦略立案と常駐による実装を一体で提供し、理解の深さとスピードを両立させます。一定規模の案件では最低1名の常駐を原則とし、戦略と実行を役割・単価で切り分けることで、費用対効果を一層明確にします。

大阪は、UPの新しいコンサルティングのあり方の検証と標準化の拠点です。ここで磨いたサービスを全国に展開し、日本企業の"変わる力"に火をつけていきたいです。

【大阪拠点の採用について】

大阪拠点の本格稼働にあたり、立ち上げを牽引するコアメンバーを積極的に募集し、採用を強化いたします。

今回の募集では、大阪拠点の組織文化の醸成や、関西圏でのビジネス基盤の構築といった「立ち上げフェーズ」を自ら経験できることが最大の魅力です。

ご参画いただくメンバーには、以下の大きな成長機会を提供します。

【キャリアの早期確立】： 新拠点の立ち上げという貴重な経験を通じ、市場開拓力、組織構築力といった、今後の当社の成長を中核となって担っていくためのハイレベルなスキルと実績を早期に築くことができます。

【主体的な事業創造】： 自由度の高い環境で、ご自身のアイデアや専門性を活かし、関西圏独自の顧客ニーズに応じた新しいサービスやビジネスモデルの立ち上げに主体的に関わることが可能です。

ぜひ、お気軽にご応募ください。

▼応募はこちらから

シニアコンサルタント(https://herp.careers/v1/upsaiyo/um6GYKUKy2WU)

マネージャー(https://herp.careers/v1/upsaiyo/IsOO5mnbhXrz)

【Unite Partners株式会社について】

会社名 ： Unite Partners株式会社

代表者 ： 代表取締役 小林 大輝

所在地 ： 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル13階

事業内容： 経営コンサルティング事業

URL ： https://unite-partners.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Unite Partners株式会社

管理本部 keiri@unite-partners.co.jp