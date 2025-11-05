エディオン、家電量販店業界初のメーカー横断型「全額返金保証」を開始～製品選びの失敗解消へ～

～製品選びの失敗・不安感を解消する“ノーリスク家電サービス”を提供～ 調理家電・テレビの購入後、ご満足いただけなければ全額返金*(1) 気になっていた製品を安心して購入できる 家電量販店業界初*(2)のメーカー横断型「全額返金保証」 11月14日（金）から期間限定で実施 対象商品：メーカー10社、15品種・25商品

全国で約1,200店の家電量販店を運営する株式会社エディオンは、11月14日（金）から12月21日（日）まで期間限定で、15品種・25商品の調理家電とテレビを対象に、購入後にご満足いただけない場合に全額返金*(1)を行う「全額返金保証」をエディオン直営店全店（フランチャイズ店およびネットショップを除く）において実施します。メーカー単独で実施されることが多い全額返金保証を家電量販店が主催してメーカー横断の品揃えで実施するのは、家電量販店業界で初*(2)の試みとなります。





高価格化が進む家電購入のリスクを低減し、安心・満足感の高いお買いものをサポートする「全額返金保証」

近年、共働き世帯の増加やテレワークの普及により、タイムパフォーマンスや省手間のニーズがいっそう高まり、家電に高度な機能が求められています。これに製造コストの高騰が相俟って家電の高価格化が進んでいることから、購入意欲はあるが「高額な買い物に失敗したくない」「使いこなせるか不安」といった“リスク”を強く意識するお客様が増え、購入を躊躇したり、製品選びに悩む姿が見受けられるようになってきました。

そこで当社では、家電の購入時の不安を払拭し、その後も後悔をされることなく満足してお使いいただけるように、 “ノーリスク家電サービス”をコンセプトにした期間限定の新サービス「全額返金保証」の導入を決定しました。売り場での丁寧な説明や商品選びのお手伝いに加え、購入後、実際に使用するなかで万が一ご満足いただけなかった場合、所定の条件を満たしていただくと商品の代金を全額返金いたします。本サービスを通じ、コーポレートメッセージに掲げる「買って安心 ずっと満足」を実現し、お客様お一人ひとりへの最適な商品のご提案と、購入後の納得をサポートしてまいります。

ハイスペックモデルの調理家電やテレビを計15品種・25商品をラインアップ。購入後2週間以内のお申し出により全額を返金。

「全額返金保証」の対象商品は調理家電とテレビで、合計15品種・25商品です。調理家電は、炊飯ジャー、自動調理鍋、トースター、ノンフライヤー、ミキサー、ホットプレートをラインアップしました。

なかでも炊飯ジャーは充実の品揃えとなっており、各メーカーが独自開発した内釜や圧力IHなどの技術を搭載した10万円から14万円台の高機能製品をご用意しています。自動調理鍋もライフスタイルに合わせてお選びいただけるように、複数のメーカーによるアイテムを揃えました。このほか、デザイン性と機能性で人気の高いホットプレートやトースターなども対象製品に加わっています。

また、来年2026年は国際的なスポーツイベントを控える中で、テレビは4Kチューナー内蔵の最新モデルをご用意しています。

「全額返金保証」は、対象製品のご購入後、2週間以内に所定の条件を満たしてお申し出いただくと、購入代金をご返金する仕組みです。





対象製品の購入時に、店舗で「専用申込書」に必要事項をご記入いただきます。

ご購入日から14日以内に店舗でお申し出いただき、「レシート」と「専用申込書」のご提示と、製品の返却（製品本体と付属品、箱がすべて揃っていることが条件です）をしていただくと、ご購入代金を返金いたします（ご返却する製品は、お客様に購入店舗にお持ち込みいただきます）

※テレビはご配送での引き取りとなります。

メーカーを横断した品揃えの「全額返金保証」は、家電量販店業界で初の試み。

ハイスペック家電を試しやすい環境を作り、お客様の満足度向上の実現をめざす。

家電製品の全額返金保証は、これまでも実施されてきたセールスプロモーション企画ですが、各メーカーが単独で行うことが一般的で、本サービスのように家電量販店によってメーカーを横断して実施するのは家電量販店業界で初の試みになります。本サービスは、当社の「販売の先にあるお客様の暮らしを見つめ、長期的に信頼されるパートナーでありたい」という想いや、「お客様に最高の商品を納得して選んでいただきたい」というコーポレートメッセージにも通ずる想いから実現にいたりました。

本サービスを通じ、高機能な家電製品を求めるお客様に幅広い選択肢をご提供し、販売店のお勧めや口コミだけでなく、ご自身でじっくりと試す機会を持っていただくことで、より満足度の高いお買いものを実現します。

「全額返金保証」概要

購入期間：11月14日（金）～12月21日（日）

対象店舗：エディオン直営店全店（フランチャイズ店およびネットショップを除く）

返品受付期間：2026年1月4日（日）まで

サービス申し込み：ご購入時に店舗で「専用申込書」に必要事項をご記入いただきます。

返金の条件：・ご購入日から14日以内に店舗で申し出ること。

・ご購入時の「レシート」と店舗でお渡しする「専用申込書」のご提示。

・製品本体、付属品、箱がすべて揃っていること。

・ご購入店舗にお持ち込み。（テレビはご配送での引き取りとなります）

対象製品（抜粋）：

＊(1)返金の対象は商品本体代金のみとなります。配送・設置料は対象外となります。

＊(2)当社調べ（国内の家電量販店において、10社のメーカーを横断した品揃えで実施する全額返金保証キャンペーンとして。2025年11月5日時点。）