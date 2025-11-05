千葉商科大学生企画 山武市を巡る園芸体験ツアー（12/6開催）

千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）人間社会学部（学部長：齊藤紀子）勅使河原隆行ゼミナールは、2027年に神奈川県横浜市で開催される2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の推進プロジェクトとして、東武トップツアーズ株式会社（所在地：東京都墨田区 代表取締役社長：百木田康二 以下：東武トップツアーズ）と連携し、12月6日（土）に「手のひらサイズの自然、日本の園芸文化の隠れた名所へ。千葉県山武市で楽しむ盆栽体験＆みかん狩りツアー」を企画・実施します。

本企画は、東武トップツアーズが農林水産省より「令和7年度2027年国際園芸博覧会推進活動委託事業（機運醸成活動に係る業務）」の委託を受け実施する推進プロジェクトの第1弾となります。学生が企画立案した体験型ツアーを通じて、参加者が花や緑に親しむことで興味関心をもち、「GREEN×EXPO 2027」への理解を深めることを目的としています。

本ツアーは、山武市の地域活性化を目的に山武市応援学生隊として活動している勅使河原ゼミナール生が企画。海外でも注目されている盆栽を小中学生が体験し、園芸文化や歴史を学びます。また、地元農園でのみかん狩りでは、旬の味も楽しみます。山武市ならではの特別な体験を学生たちがサポートします。この機会にぜひご参加ください。

「手のひらサイズの自然、日本の園芸文化の隠れた名所へ。千葉県山武市で楽しむ盆栽体験＆みかん狩りツアー」概要

【開 催 日】12月6日（土） ※雨天決行

【集 合】以下、ツアースケジュール参照

※貸切りバスでツアーを楽しみます。

【定 員】20名 ※最少催行人員5名

【対 象】小学校高学年～中学生 ※小学生以下は、保護者同伴必須

【申込期間】11月2日（日）～24日（月）

【旅行代金】お一人につき5,000円 ※未就学児は無料

【ツアー主催】東武トップツアーズ（株）官公庁事業部

【そ の 他】詳細・お申し込みは、以下URLよりご確認ください。

URL：https://forms.gle/3Zq4PvonTrZb2u6J9

Instagram：@sodateru_hiroba





勅使河原ゼミナール（山武市応援学生隊）は、2014年より山武市の地域活性化を目的に活動しています。これまでに、「さんむ田んぼアートプロジェクト」や山武市の銘品を広める商品開発など、地域と連携した取り組みを行ってきました。

ツアースケジュール（予定）

※本ツアーは東武トップツアーズ（株）が受託した農林水産省「令和7年度2027年国際園芸博覧会推進活動委託事業（機運醸成活動に係る業務）」により実施しています。

※キャンセルはご遠慮ください。