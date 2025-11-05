レジャーバッテリーの世界市場予測レポート：成長率、主要企業調査、ランキング2025-2031
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「レジャーバッテリー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月5日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1223157/leisure-battery
【レポート概要】
レジャーバッテリーの世界市場規模は、2024年に95.6百万米ドルと推定され、2031年までに145百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は7.2%％と見込まれています。
レジャーバッテリーは、キャンピングカー、船舶、アウトドア電源、非常用保安照明などに用いる深放電対応型蓄電池である。サイクル寿命、耐振性、温度特性、残容量表示機能を基準に選定し、長時間稼働と繰返し放充電を支える。鉛蓄電池、AGM、ゲル、リチウムイオンなど複数方式が存在し、用途と重量制約に合わせて最適化する。管理システム（BMS）と組み合わせ、安全性を確保しながら電力利用効率を引き上げる。電源自立性を向上させ、移動体やレジャー環境の自由度を高める電力供給装置として機能する。適切な充電方法と保守計画を整え、安定運用を継続する。
1. 製品タイプ別市場分析：Lead-Acid Batteries、 Lithium Battery
レジャーバッテリー市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：RV、 Boat、 Others
各用途分野におけるレジャーバッテリーの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Johnson Controls （Clarios）、 East Penn Manufacturing、 Exide Technologies、 EnerSys、 Dragonfly Energy、 Trojan Battery、 GS Yuasa、 Banner Batteries、 Lifeline Batteries、 U.S. Battery Manufacturing、 Roamer、 BOSCH、 Leoch Battery、 Varta、 Xplorer、 Relion、 Lithion Battery
レジャーバッテリー市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：レジャーバッテリー市場の概要と成長見通し
レジャーバッテリーの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のレジャーバッテリー市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
レジャーバッテリーを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
発行日：2025年11月5日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1223157/leisure-battery
【レポート概要】
レジャーバッテリーの世界市場規模は、2024年に95.6百万米ドルと推定され、2031年までに145百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は7.2%％と見込まれています。
レジャーバッテリーは、キャンピングカー、船舶、アウトドア電源、非常用保安照明などに用いる深放電対応型蓄電池である。サイクル寿命、耐振性、温度特性、残容量表示機能を基準に選定し、長時間稼働と繰返し放充電を支える。鉛蓄電池、AGM、ゲル、リチウムイオンなど複数方式が存在し、用途と重量制約に合わせて最適化する。管理システム（BMS）と組み合わせ、安全性を確保しながら電力利用効率を引き上げる。電源自立性を向上させ、移動体やレジャー環境の自由度を高める電力供給装置として機能する。適切な充電方法と保守計画を整え、安定運用を継続する。
1. 製品タイプ別市場分析：Lead-Acid Batteries、 Lithium Battery
レジャーバッテリー市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：RV、 Boat、 Others
各用途分野におけるレジャーバッテリーの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Johnson Controls （Clarios）、 East Penn Manufacturing、 Exide Technologies、 EnerSys、 Dragonfly Energy、 Trojan Battery、 GS Yuasa、 Banner Batteries、 Lifeline Batteries、 U.S. Battery Manufacturing、 Roamer、 BOSCH、 Leoch Battery、 Varta、 Xplorer、 Relion、 Lithion Battery
レジャーバッテリー市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：レジャーバッテリー市場の概要と成長見通し
レジャーバッテリーの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のレジャーバッテリー市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
レジャーバッテリーを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析