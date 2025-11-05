世界の低電圧電源コード市場成長率：2031年までに4.3%に達する見込み
2025年11月5日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「低電圧電源コード―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、低電圧電源コード市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の低電圧電源コード市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1223136/lv-power-cable
1.低電圧電源コード製品紹介
低電圧電源コードは、住宅・オフィス・産業設備において交流100V～600V範囲の電力を安全に供給するための導線製品である。機器仕様に適合するプラグ形状、耐熱性、被覆材、導体断面積を選定し、電気火災防止、電圧降下抑制、取り回し性能を確保する。PVC、ゴム、耐油性材料など、設置環境に応じた外装設計が採用される。安全規格（PSE等）に基づき、屈曲耐久性、絶縁性能、発熱管理を検証し、家庭・IT機器・医療機器などへの安定供給を支える。電源と機器の信頼性維持に直結する要素であり、正しい規格選定と点検習慣が設備トラブル抑制につながる。電化社会の基盤機能を果たす重要な配線部材である。
2.低電圧電源コード市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の低電圧電源コード市場が約2054百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約1536百万米ドル、2025年には1595百万米ドルに達する見通しです。
3.低電圧電源コード市場区分
【製品別】Ground Cable、 Underground Cable
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Infrastructure、 New Energy Power Generation、 Petroleum & Natural Gas、 Mining、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Nexans、 Southwire、 Prysmian、 LS Cable & System、 Belden、 Sumitomo Electric、 Furukawa Electric、 NKT、 Leoni、 Tratos Group、 Hitachi、 Fujikura、 Trefinasa、 General Cable Technologies、 ZTT International、 AFL、 FarEast Cable、 Elsewedy Electric、 KEI、 ZMS Electric Cable、 Qingdao Hanhe Cable
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：低電圧電源コードの製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
本調査では、世界の低電圧電源コード市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1223136/lv-power-cable
1.低電圧電源コード製品紹介
低電圧電源コードは、住宅・オフィス・産業設備において交流100V～600V範囲の電力を安全に供給するための導線製品である。機器仕様に適合するプラグ形状、耐熱性、被覆材、導体断面積を選定し、電気火災防止、電圧降下抑制、取り回し性能を確保する。PVC、ゴム、耐油性材料など、設置環境に応じた外装設計が採用される。安全規格（PSE等）に基づき、屈曲耐久性、絶縁性能、発熱管理を検証し、家庭・IT機器・医療機器などへの安定供給を支える。電源と機器の信頼性維持に直結する要素であり、正しい規格選定と点検習慣が設備トラブル抑制につながる。電化社会の基盤機能を果たす重要な配線部材である。
2.低電圧電源コード市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の低電圧電源コード市場が約2054百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約1536百万米ドル、2025年には1595百万米ドルに達する見通しです。
3.低電圧電源コード市場区分
【製品別】Ground Cable、 Underground Cable
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Infrastructure、 New Energy Power Generation、 Petroleum & Natural Gas、 Mining、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Nexans、 Southwire、 Prysmian、 LS Cable & System、 Belden、 Sumitomo Electric、 Furukawa Electric、 NKT、 Leoni、 Tratos Group、 Hitachi、 Fujikura、 Trefinasa、 General Cable Technologies、 ZTT International、 AFL、 FarEast Cable、 Elsewedy Electric、 KEI、 ZMS Electric Cable、 Qingdao Hanhe Cable
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：低電圧電源コードの製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）