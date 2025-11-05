世界の高圧電力ケーブル市場成長率：2031年までに4.3%に達する見込み
2025年11月5日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「高圧電力ケーブル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、高圧電力ケーブルの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.高圧電力ケーブルとは
高圧電力ケーブルは、22kV級以上の電力を安定的に送電するために使用する絶縁電力ケーブルである。地中・地上・水中など多様な敷設環境へ対応し、都市部の地中化や再生可能エネルギー送電網整備を強力に推進する。絶縁材としてXLPE（架橋ポリエチレン）が主流であり、電気特性、耐熱性、耐候性を高水準で維持する。遮蔽シールド、外装層、防食設計などを統合し、長期信頼性と安全性を確保する。施工段階では、曲げ半径管理、接続ジョイント品質、部分放電監視を徹底して設備寿命を最大化する。送電容量拡大と設備更新を加速させ、電力供給インフラの高効率化と安定化に貢献する中核コンポーネントである。
2.高圧電力ケーブル市場規模と成長率
高圧電力ケーブルの世界市場は、2024年に約2633百万米ドルと推定されており、2025年には2735百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で成長し、2031年には約3521百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.高圧電力ケーブル市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Ground Cable、 Underground Cable
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Infrastructure、 New Energy Power Generation、 Petroleum & Natural Gas、 Mining、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Nexans、 Southwire、 Prysmian、 LS Cable & System、 Belden、 Sumitomo Electric、 Furukawa Electric、 NKT、 Leoni、 Tratos Group、 Hitachi、 Fujikura、 Trefinasa、 General Cable Technologies、 ZTT International、 AFL、 FarEast Cable、 Elsewedy Electric、 KEI、 ZMS Electric Cable、 Qingdao Hanhe Cable
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における高圧電力ケーブル市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
