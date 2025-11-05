具身知能駆動モーター市場規模の成長見通し：2031年には2661百万米ドルに到達へ
「グローバル具身知能駆動モーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年11月5日）
本報告書では、世界市場における具身知能駆動モーターの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。具身知能駆動モーター市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ 具身知能駆動モーターとは
具身知能駆動モーターは、エンボディドインテリジェントシステムにおける重要なコンポーネントであり、主に電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、ロボットの物理ボディを駆動して動かす役割を担います。一般的にはサーボモーターとして知られており、制御指令に基づいて位置・速度・加速度を精密に制御することで、ロボットが環境と高精度で相互作用できるようにしています。
◆ 具身知能駆動モーター市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の具身知能駆動モーター市場は、2024年の167百万米ドルから2025年には245百万米ドルへと拡大し、2031年には2661百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は48.8%％と推計されています。
◆ 具身知能駆動モーター市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Siemens AG、 Inovance Technology、 Broad-Ocean Motor、 TO Robodrive、 Kollmorgen、 Nidec Corporation、 Zhaowei、 Dings、 VEICHI Electric、 Infantry、 HCFC、 Delta、 Mitsubishi、 Yaskawa、 Matsushita、 Direct Drive Technology）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Stepper Motor、 Servo Motor、 Coreless Motor、 Frameless Torque Motor）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Home Services、 Manufacturing、 Medical Rehabilitation、 Military、 Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、具身知能駆動モーター市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
