四眼暗視ゴーグル市場規模、2031年には328百万米ドルに拡大見込み
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル四眼暗視ゴーグルのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年11月5日に発行しました。四眼暗視ゴーグル市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1241345/four-eye-night-vision-goggles
グローバル四眼暗視ゴーグル市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、四眼暗視ゴーグルの世界市場は年平均成長率（CAGR）6.8%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約207百万米ドルだった市場規模は、2025年には221百万米ドルに達し、2031年には328百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．四眼暗視ゴーグル紹介
フォーアイ型暗視ゴーグルは、従来の暗視システムの標準的な約40度の視野角に比べて、通常約97度の広い視野角（FOV）を提供するよう設計された装置です。4本の増幅管をパノラマ配置で搭載することで、暗所や無照明環境における状況把握能力と距離認識を向上させます。このゴーグルは、軍事作戦、法執行機関、特殊部隊などで広く使用され、航法、監視、戦闘場面において大きな利点を発揮します。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
EOTECH （L3Harris）、 Tonbo Imaging、 Photonis Defense、 Newcon Optik、 Xi 'an Brilliance Optoelectronic Co., Ltd、 Nanyang Lindu Optics Tech Co., Ltd、 Xi'an Gkzt Electronic Technology Co., Ltd.、 Shenzhen Detyl Optoelectronics Co., Ltd.、 VISIONKING TECHNOLOGY CO.,LTP、 Beijing Heweiyongtai SCI & Tech Co., Ltd.、 FLIR Systems、 Thales、 Elbit Systems、 Harris、 Safran、 Nivisys Industries、 Night Vision Devices、 Armasight、 ATN Corp、 Rosoboronexport
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
100 Angle、 ＜100 Angle
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Military Use、 Civil Use
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
