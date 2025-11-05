吉高由里子さん出演 ―想いは、光より速い。ー 世界最速規格「Wi-Fi 7」提供開始に合わせたJ:COMの新Web CMが公開



JCOM株式会社は、「J:COM光」の世界最速規格※¹「Wi-Fi 7」提供開始に伴い、吉高由里子さんを起用した新Web CMを、2025年11月5日（水）より公開いたします。本CMでは、「想いは、光より速い。」というキーメッセージのもと、通信が持つ価値と可能性を圧倒的なスケールで描き出していきます。

※¹ Wi-Fi通信規格の理論上最大速度比。未提供エリア有。詳細Webへ。

■CMコンセプト

“世界最速規格※¹”である「Wi-Fi 7」の革新性と存在感を、壮大な映像世界として表現しました。キーメッセージ「想いは、光より速い。」には、“通信の進化は人と人の想いをつなぎ、暮らしを豊かにするためにある”というJ:COMの想いが込められています。CMでは、オンラインゲーマーやVTuberなど、新しい時代のライフスタイルを生きる人々も登場。彼らの挑戦や日常に寄り添い、超高速・大容量の通信品質で支えていく姿勢を表現しています。技術の先進性とそこで営まれる“人々の想い”の両面をあますところなく描いた見どころたっぷりのCMになっています。

■CM制作エピソード

撮影は神奈川県内のスタジオにて行われました。「朝焼けに染まる静止した海」という壮大な設定のため、吉高さん出演部分はCG合成になりました。イメージが掴みづらい合成映像にも関わらず、凛とした表情と思いのこもったその眼差しにスタッフ一同が息を呑む場面も。真摯に演出に向き合いながらも、合間にはスタッフに冗談を交わすなど朗らかな笑顔も交差し、現場は終始和やかな雰囲気に包まれました。この撮影風景は、メイキング映像でもご覧いただけます。リラックスした表情からプロフェッショナルな瞬間まで、CMの裏側を余すことなくお楽しみください。

■CM概要

タイトル：Wi-Fi7「想いは、光より速い。」篇（Web CM）

公開開始：2025年11月5日（水）

出演者 ：吉高由里子

情報解禁：2025年11月5日（水）

映像種別： YouTube URL（情報解禁日時に公開予定）

15秒映像： https://youtu.be/ssOoZOIjIhE

37秒映像： https://youtu.be/eA2Dsn1hdAE

メイキング映像： https://youtu.be/BYJrdrcJPbU

インタビュー映像： https://youtu.be/ilOjnLvEt1c

■ストーリーボード

■吉高由里子さん インタビュー抜粋

Q：この秋冬に楽しみにしていることは？

「アウターが好きなので、重ね着できる季節がすごく楽しみですね。気温や景色が満喫できる時期になるのかなって思っています。」

Q：Wi-Fi 7が“上質な時間”を作ります。吉高さんにとっての“上質な時間”は？

「最近、Wi-Fi付きの空気清浄機を使ってるんですが、外出先から自宅の空気の状態が見えるんですよ。部屋に入った瞬間に“気持ちいい～！”と思えて、まるで魔法のツールみたい。時代の進化ってすごいなって実感します。」

Q：Wi-Fi 7は生活の質を高めるサービスです。吉高さんが日常の質を高めるために心がけていることは？

「睡眠の質にはこだわってます。お気に入りのシーツや布団カバーを使っていて、寝る前には布団乾燥機でふわふわにしておくんです。ベッドに入った瞬間、『外に干したみたい！』って感じられてすごく幸せになります。お気に入りで365日使ってます。」

■プロフィール

吉高 由里子（よしたか ゆりこ）

1988年生まれ、東京都出身。2006年、映画初出演となる「紀子の食卓」で「第28回ヨコハマ映画祭」最優秀新人賞受賞。2008年に映画「蛇にピアス」で主演を務め、「第32回日本アカデミー賞」新人俳優賞と「第51回ブルーリボン賞」新人賞をダブル受賞。2024年大河ドラマ「光る君へ」（NHK）では主演・まひろ／紫式部を演じていた。主な出演作にドラマ『花子とアン』（NHK）、『最愛』（TBS）、『星降る夜に』（テレビ朝日）、映画『きみの瞳が問いかけている』など。

■J:COM光サービス、「Wi-Fi7」提供開始の背景

近年、動画配信サービスの利用やリモートワークの定着化などにより、高速かつ安定した通信環境が求められています。J:COMでは、このようなニーズに応えるべく、高速・低遅延・大容量通信を実現する世界最速規格※¹Wi-Fi 7を「J:COM NET」に標準搭載して提供することで、進化した通信技術による質の高い通信環境をお届けします。

■世界最速規格※¹ Wi-Fi 7 について

「J:COM NET」の1G以上にWi-Fi 7を標準搭載します（一部サービスは対象外）。

高速・低遅延・大容量通信が実現するほか、従来搭載している次世代 AI Wi-Fiの最適化機能をそのまま採用することで、快適なインターネット環境をお届けします。

■端末診断プラットフォーム（「かんたん診断」）※²について

これまで、J:COMサービスご利用時に問題が生じた際は、J:COMサポートお問い合わせ窓口等までご連絡いただいておりました。MY J:COMアプリ内にある本メニューは「J:COM TV」、「J:COM NET」、「J:COM PHONE」サービスの利用機器の状態をお客さまご自身で確認し、ご利用において問題がないか診断するものです。また、機器や利用状況に問題がある場合は、その原因と改善方法をMY J:COMアプリから24時間いつでも確認できます。

さらに11月下旬以降順次、「J:COM NET」のご利用において問題ないか診断する範囲が、J:COM側回線、「J:COM NET」サービス提供機器※³ からお客さま宅内のWi-Fi環境まで拡大します。

※² 一部TV機器や「J:COM NET 光 on auひかり」/「J:COM NET 光(N)」では利用不可。

※³ 一部の機器は診断の対象外となります