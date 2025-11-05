フィジカルグッズのオンラインくじ「カワセルくじ」にてTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』が【復刻再販】を開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）が企画・運営するフィジカルグッズのオンラインくじ「カワセルくじ」にて、11月5日（水）より、ＴＶアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のくじの【復刻再販】が開始となりました事をご報告させていただきます。
フィジカルグッズのオンラインくじ「カワセルくじ」にて、大好評を博しながらも限定期間での販売を終了したTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のくじが、再販を要望するファンの声を受けて、待望の【復刻再販】です。
S賞はTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のメインビジュアルを使用したデザインで、軽くて肌触りの良いブランケットです。A賞「アクリルスタンド」C賞「アクリルキーホルダー（パズル型）」は、弊社描き起こしミニイラストを使用したグッズで、「アクリルキーホルダー（パズル型）」は、6つ集めると小物入れ等のBOXになる賞品となっております。
『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の世界観を楽しめるグッズが盛り沢山の魅力的な賞品ラインナップとなっておりますので、ぜひともこの機会に「カワセルくじ」をお楽しみください！
年間60本のくじの販売を目指す「カワセルくじ」では多種多様な有名IPの販売が決定しており、今後も続々と有名TVアニメ、有名マンガ、有名ゲーム、有名キャラクター、有名アーティスト、有名タレントなど「カワセルくじ」でしか買う事が出来ないオンラインくじが「販売期間限定」で新登場予定です。「LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）」と「キャリアきせかえ」を中心とするデザインコンテンツ領域で国内TOPクラスの販売実績を誇る株式会社インクルーズがプロデュースするすべてがMADE IN JAPANの【高品質】で、決済完了後一週間弱で手元に届く【短納期】のオンラインくじ「カワセルくじ」の今後の展開をご期待ください。
■カワセルくじ『炎炎ノ消防隊 参ノ章 限定復刻』
一回：809円 （税抜） / 890円 （税込）
S賞：ブランケット （全1種）
A賞：アクリルスタンド （全9種）
B賞：ハンカチ （全9種）
C賞：アクリルキーホルダー（パズル型） （全9種）
D賞：カード （全9種）
【販売期間】2025/11/5（水） 12:00 ～ 2026/2/4（水） 11:59
【購入URL】https://kuji.kawaseru.com/content_data.php?cp=173
■作品概要
2015年～2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のアニメ『炎炎ノ消防隊』。 2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、そして2025年4月～と、2026年1月～の分割2クールにて第3期となる参ノ章が放送される。 第1クールは2025年4月からMBS・TBS・BS-TBS “アニメイズム”枠ほかにて放送予定。
【『炎炎ノ消防隊』とは】
『炎炎ノ消防隊』何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象 ”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を 目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焔ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大い なる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
