TPCマーケティングリサーチ株式会社、NPO法人アクアプラネット『3935 プロジェクト』サンゴの成長報告を公開
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長:松本竜馬）は、2023年10月より、社会貢献への取り組みの一環として、サンゴ礁の保護・再生活動の応援プログラムに参加しています。
この度、NPO法人アクアプラネット様より、植え付けから1年2か月の成長写真をいただきましたので、ご報告させていただきます。
（写真は無加工なので、石垣島の海の青さをそのままお楽しみください。）
撮影当日は、あいにく海水の濁りが強く、当社の旗は設置できなかったとのことですが、植え付けたサンゴは立派に成長し、小魚の住処となっている様子が確認されています。
特に、写真中央に映る青色のサンゴ（スギノキミドリイシ）は、枝を長く伸ばし、順調に成長しているとのことです。
この活動の初期段階では、小さなサンゴが海底に並ぶ姿でしたが、
サンゴの着実な成長を通じて、継続的な取り組みの大切さと、環境保全に確かな成果が生まれていることを実感しています。
こうした取り組みや日々の業務を通して社会とのつながりを自覚し、今後も一人ひとりが社会をよくできるよう、取り組んで参ります。
〈NPO法人アクアプラネット〉
