ナノフォトニクス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月30に「ナノフォトニクス市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ナノフォトニクスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ナノフォトニクス市場の概要
ナノフォトニクス市場に関する当社の調査レポートによると、ナノフォトニクス市場規模は 2035 年に約 869億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ナノフォトニクス市場規模は約 188億米ドルとなっています。ナノフォトニクスに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 15.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ナノフォトニクス市場シェアの拡大は、高速データセンターや様々なクラウドコンピューティングインフラにおけるナノフォトニクス部品の集積率の向上によるものです。ナノスケールの光導波路をベースとするこのような技術は、電子データ転送媒体と比較して優れた運用機能を備えており、サーバー間で毎秒テラビット単位のデータ転送を比較的低い消費電力で実現できるため、AIモデルのトレーニングや大規模クラウドアプリケーションに不可欠なものとなっています。
ナノフォトニクスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
ナノフォトニクスに関する市場調査では、ヘルスケア分野、特に様々な医療診断システムの進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。ナノフォトニクスの大きな特徴の一つは、ナノスケールにおける多様な細胞構造を含む様々な生体分子や病原体を超高感度で検出できることです。その結果、ナノフォトニクスベースのデバイスは、リアルタイムの分子相互作用を用いて、精度と正確性をもって診断を行う能力に優れていることが実証されており、市場の成長を後押ししています。
しかし、製造の複雑さが今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333481&id=bodyimage1】
ナノフォトニクス市場セグメンテーションの傾向分析
ナノフォトニクス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ナノフォトニクスの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、材料タイプ別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
ナノフォトニクス市場のサンプルコピーの請求:
アプリケーション別に基づいて、ナノフォトニクス市場は、通信、データストレージ、イメージング、医療診断、セキュリティセグメントに分割されています。これらのうち、通信サブセグメントが市場を牽引し、予測期間中に33.2%の収益シェアを生み出すと予測されています。データ伝送技術の進歩に伴い、クラウドコンピューティングと5Gネットワークがデータセンターの拡張に不可欠な役割を果たすため、高速光通信システムの需要が大幅に高まっています。そのため、ナノフォトニクスの実装率が加速し、市場の成長を牽引しています。
