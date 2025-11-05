オンキヨー株式会社 みんなの祭 in 赤羽 出展のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、一般社団法人 Honmono協会（所在地：東京都渋谷区）が主催する「みんなの祭 in 赤羽」に出展することをお知らせ致します。
当社は、全国のパートナー酒蔵と協業し開発した「加振酒」を提供致します。加振酒は、当社の音楽振動技術により熟成が行われたお酒です。本イベントでは、全国のパートナー酒蔵と協業し開発した加振酒の提供を行う予定ですので、異なる酒蔵の加振酒をお楽しみいただける貴重な機会となります。「加振酒」には、当社音楽振動技術の証である「Matured by Onkyo」が付されております。以前から、「音楽を聴かせたお酒は味が良くなる」という考えのもと、種々の試みが行われてきました。「Matured by Onkyo」が付された加振酒は、当社が蓄積してきたオーディオ技術ノウハウによる技術的根拠と産学連携による学術的エビデンスに裏付けられた技術で醸造されたお酒です。当社は、「音楽振動による熟成が行われたお酒」を当社オリジナルのお酒であることを示す「加振酒」として広めていきます。
販売予定商品は、決定次第、X（旧Twitter）等（アカウント@ ONKYO_RD）でお知らせいたします。
■みんなの祭 in 赤羽 イベント概要
オトナもコドモも。日本人も外国人も。地位や見た目も年齢も関係ない。
あなたがあなたらしく楽しめる。みんなが主役の祭。それが【みんなの祭】
この祭でしか生まれない出会い、感動、ワクワクがある。
あなたの人生をもっとオモシロくする。オモシロイが集まれば日本はもっと元気なる。
そんな祭をHonmonoと一緒に仕掛けませんか？
・開催日時 2025年11月9日（日） 11:00-18:00
・開催場所 SWITCH STAND AKABANE
ヌーヴェル赤羽台14号棟前広場 いちょう通り（JR赤羽駅西口より徒歩10分）
・ウェブサイト https://lp.honmono-all.com/fes
このイベントは、東京都北区の「北区シティブランディング事業助成金活用」の事業として、北区から全面的に支援いただいてるイベントです。
当社は、今後、お客様に当社技術によるお酒等の新しい体験をしていただけるよう、各種イベント等に参加する予定です。
◆Matured by Onkyoについて
当社ルーツの1946年創業以来、当社は音を扱う専門メーカーとして測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。
“物理的な正しさで再生純度を高め、音楽表現力を引き出すオーディオ設計を食品に応用し、音楽がもつ自然の力を使って素材のポテンシャルを最大限に引き出す” をテーマに音楽振動が酵母に与える影響について東京農業大学とともに研究解明を進めております。
それぞれの環境に合わせた最適な音楽加振と味への追求を「Matured by Onkyo」として掲げ、今後多くの分野において付加価値のある提案を行ってまいります。
また、当社は、研究の成果として、発酵過程における振動の与え方をもろみ等の状態に応じて変化させる発明（※１）について、特許権を取得致しました。この特許発明により、状態に応じた振動を与えることができるため、できあがった製品の品質のばらつきを抑制することができます。
さらに、当社は、可聴帯域よりも高域の成分を含む楽曲（いわゆるハイレゾ楽曲）により発酵過程等においてお酒等の対象物に振動を与えるための発明（※２）について、特許権を取得致しました。この特許発明により、幅広い周波数帯域で、対象物を振動させることができます。
