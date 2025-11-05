世界的EVシフトが追い風 EVリレー市場が年21.6%成長、2031年に120億ドル突破へ
EVリレー（電動自動車用リレー）とは、電動自動車（EV）の高電圧回路において安全かつ安定した電流制御を実現する中核部品である。具体的には、バッテリーと駆動モーター、充電システムなどを接続・遮断する役割を担い、過電流や短絡といったリスクを防止しつつ、車載電力システムの効率的な運用を可能にする。EVリレーは従来の自動車に用いられる低電圧リレーと異なり、数百アンペア規模の高電流や数百ボルトの高電圧環境に対応する技術が求められるため、絶縁耐性や耐熱性、耐久性といった要素で高度な技術力を要する。さらに、次世代EVにおいては小型化・高効率化・長寿命化のニーズが強まっており、EVリレーは電動化社会を支える不可欠なキーデバイスとして、その市場価値を急速に高めているのである。
EVリレーが描く成長曲線
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルEVリレー市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/190838/ev-relay）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが21.6%で、2031年までにグローバルEVリレー市場規模は120.2億米ドルに達すると予測されている。この成長曲線は、世界的なEVシフトの加速、再生可能エネルギー政策の推進、大規模な充電インフラ整備といったマクロトレンドに強く支えられている。とりわけ主要自動車メーカーが2030年前後にEV販売比率の大幅拡大を打ち出していることから、EVリレーは車載電力系統の安全保障装置として需要が急増している。まさに市場は爆発的な拡大局面に突入しているのである。
図. EVリレー世界総市場規模
図. 世界のEVリレー市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業の競争力と技術優位性
LP Informationのトップ企業研究センターによると、EVリレーの世界的な主要製造業者には、Sensata Technologies、TE Connectivity、Panasonic、Denso、Omron、YM Tech、Song Chuan Precision、Shanghai SCII、Xiamen Hongfa Electroacoustic、Sanyou Relaysなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約4.0%の市場シェアを持っていた。これら企業は単なる供給者ではなく、次世代EVアーキテクチャを方向づける重要な技術イノベーターであり、今後の市場支配力を決定づける存在である。また、中国・欧州・北米を中心とする地域市場では新興プレイヤーも台頭しつつあり、技術競争と価格競争の双方で市場の活性化が加速している。
EV時代を支える戦略的重要性
EVリレー市場の急成長は、単なる部品需要の拡大にとどまらず、産業全体に広範な波及効果をもたらしている。第一に、リレーの進化はEVの安全性・信頼性を底上げし、消費者の普及受容度を高める。第二に、リレー市場の拡大は電子部品・半導体・材料産業に新たな需要連鎖を生み出し、サプライチェーン全体の競争力を引き上げる。第三に、持続的な成長を続ける市場規模は、投資家にとっても中長期的な収益機会を提供し、政策担当者にとってはグリーントランスフォーメーションの実現に欠かせない基盤となる。EVリレーは、まさに電動化社会を下支えする「小さな巨人」として、今後も戦略的な重要性を高め続けるのである。
