情報メディア「電通報」がリニューアル





「電通報」は1946年に業界紙として誕生し、2013年からは「ウェブ電通報」として運営を行ってきましたが、情報メディアとしてさらに進化するべく10月31日（金）に生まれ変わりました。

コンセプトは、「社会を良くするクリエイティビティをわかちあう」です。

社会課題・マーケティング・経営・事業開発など様々な領域で活躍する人々の仕事を、クリエイティビティという視点で編集し、お届けします。情報メディアとしてさらに進化する電通報を、ぜひ覗いてみてください。

新しい電通報で最初に多くのアクセスを集めた注目トピックスは、以下のとおりです。

■約半数に“推し”がいる時代、広告・マーケティングに必要な視点とは？

https://dentsu-ho.com/articles/9466

#マーケティング#広告#インサイト#調査#情報メディア白書#推し

電通が実施した「推し活」とメディア利用などに関する調査結果とそこからの示唆を解説し、「推し」の存在が与えるメディア接触への影響に加え、消費全般やウェルビーイングなどの生活への影響をひもときます。記事を読む

著者：長谷川 想（電通 電通メディアイノベーションラボ）

■「予定意識」が日本人の旅行を阻む？今どきの“旅意識”とは

https://dentsu-ho.com/articles/9469

#調査#旅行#生活者インサイト#消費者調査

日本の生活者は旅行が“好きではない”？2025年5月に実施した第10回の調査結果に基づき、電通デザイアデザインの松本泰明氏が日本人の「旅行」にまつわるインサイトを読み解きます。記事を読む

著者：松本 泰明（電通 第２統合ソリューション局）

■Google Veo 3の衝撃。超進化する動画生成AIは、SNS動画施策をどう変える？

https://dentsu-ho.com/articles/9462

#マーケティング#顧客体験#SNS#デジタルマーケティング#動画広告

速いスピードで進化し、広告やマーケティング領域において大きな存在感を示している動画生成AI。Googleの動画生成AIモデル「Google Veo 3」を例に、マーケティング領域における動画生成AI活用の可能性について語り合いました。記事を読む

著者：伊豫田 敏広（電通 第1ビジネスプロデュース局）×餅原 創平（電通 第1ビジネスプロデュース局）×ランディ・ハン（Google）

■学生たちと考える、「わかりあえないこと」の先にある可能性

https://dentsu-ho.com/articles/9476

#社会課題#ジェンダー#DEI

dentsu Japan DEIオフィスがお茶の水女子大学の「サマープログラム」の一環として、「わたしたちはわかりあえないからこそ展」を活用したワークショップを開催。ジェンダー課題に関する講義とワークを行った様子をレポートします。記事を読む

著者：半澤 絵里奈（dentsu Japan DEIオフィス）

■「成長し続けるチーム」をつくるには～経済学・人間科学・AIで、生産性向上にどうつなげるか～

https://dentsu-ho.com/articles/9465

#経営#経済#チームマネジメント#人材育成

日本の1人あたりの労働生産性はOECD加盟国38カ国の中で32位と長期低迷しています。生産性向上の鍵を握るデジタル化とモチベーションに焦点をあて、「タレントマネジメント」や「ミドルマネジメントのサポート」を通じた生産性向上のヒントを探ります。 記事を読む

著者：安田 洋祐（ミイダス）×越智 道夫（ミイダス）×神長 伸幸（ミイダス）×田中 理絵（電通 サステナビリティコンサルティング室）

他にもぞくぞく！

電通報とは：

「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

https://dentsu-ho.com/

※本コンテンツの著作権は株式会社電通に帰属します。無断での改変等はご遠慮ください。