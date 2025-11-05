【福岡県大牟田市】＼世界遺産登録10周年記念事業／　周遊バス運行中！

筑後地区観光協議会


大牟田市では、世界遺産登録10周年を記念して、12月13日（土）までの土日祝日限定で、イオンモール大牟田、石炭産業科学館、三井港倶楽部・三川坑跡を巡る低速の電動バス「グリーンスローモビリティ」を運行しています。




どなたでも無料で乗車することができます。


この機会に、大牟田市の景色や街並みをゆっくりと楽しみながら、三池炭鉱関連施設を巡ってみませんか。




また、乗車いただいた方には石炭産業科学館の当日有効の無料入館券をプレゼント。


更にアンケートにお答えいただくと、オリジナルのノベルティもプレゼントします。


※無料入館券、ノベルティはどちらもイオンモールバス停にて配布。






・乗車中はネコ型のロボット「kebbi Air」が、各施設の紹介、バスの注意点を案内してくれます。












【運行ルート】


イオンモール大牟田→石炭産業科学館→三井港倶楽部・三川坑跡→イオンモール大牟田


※三川坑跡は三井港倶楽部で降車後、徒歩での移動となります。




【定員】


9名（先着順・予約不要）


満席の場合は次の便までお待ちください。




【運行ダイヤ】



※交通状況による遅れや、荒天時に運休となる可能性があります。



【主催】


有明エリアMaaS検討会議（大牟田市、福岡県ほか）




詳しくは下記ホームページにて確認。


・市公式ホームページ


（https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00320787/index.html）


・大牟田市公式観光サイト「おおむたOne plate」


（https://one-plate.city.omuta.lg.jp/）




【問い合わせ先】


大牟田市　観光おもてなし課（担当：小代・松尾）


TEL：0944-41-2750　FAX：0944-41-2750




【発信】


　筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


　TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707



https://prtimes.jp/a/?f=d41975-534-87e9ea78e301ba9b2d29174707c96a15.pdf