「先生の言葉」が、こころの支えになった経験ありませんか？ 「先生からもらった“お守りコトバ”」を募集 賞品あり・最優秀賞は３万円！ 入賞作品は４月１日『こころのヘルスケアの日』に発表

24時間健康相談や心理カウンセリングサービスを提供するティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鼠家 和彦）はこころが救われた「先生からもらった“お守りコトバ”」公募企画を開催し、心に残る言葉とそのエピソードの募集を開始しました。入賞者にはギフトカードを進呈し、2026年4月1日「こころのヘルスケアの日」に入賞作品を発表します。

「先生の言葉」が、こころを支えてくれた経験はありませんか？

落ち込んだとき、つらいとき、前を向けなくなったとき--。

そんなときにかけられた、先生の一言が“お守りのように心に残っている”という方は多いのではないでしょうか。

本企画では、あなたのこころを支えてくれた「先生の言葉」とそのエピソードを募集します。

最近の出来事でも、子ども時代の思い出でも構いません。短い言葉から長文エピソードまで幅広く受け付けます。

募集概要

募集期間：2025年11月3日（月）～2026年1月31日（土）まで

応募方法：①WEB申し込みフォーム、②SNS(Instagram、X）、③郵送

作品について：先生からのコトバ+エピソード（学校以外にも、塾、習い事などの「先生」でも構いません）

入賞：最優秀賞１名（3万円ギフトカード）、優秀賞2名（1万円ギフトカード）、入選10名（3000円ギフトカード）、つながるティーペック賞数名、plus Baton賞、その他、Voicy「心が軽くなる職員室」などで全国の先生や子育て中の女性にエールを届けているわたなべゆきこ先生（https://voicy.jp/channel/2382）賞など、「先生」に関係する各賞を予定しています。

＜応募方法＞

応募の際は応募規約、個人情報の取扱いを必ずご確認の上ご応募ください。応募した時点で同意とみなします。

※締め切り2026年1月31日（土）23:59まで/郵送の場合は当日消印有効

①PC、スマホからの応募

https://ws.formzu.net/dist/S93808411/

※応募本数に制限はありません。Webフォームは1回につき1作品応募できます。複数応募は再度お申込みまたはその他コメント欄に記入お願いします。

②SNS応募

instagramまたはXの公式アカウント（@tpec_official）をフォローの上、

＃こころのヘルスケアの日２０２５ ＃先生からのお守りコトバ をつけて作品を投稿してください。（入選時はDMにてご連絡させていただきます。）

③郵送での応募

ペンネーム（公開可能な名前）、都道府県、年齢、性別、連絡先（メールアドレス）を記載の上、下記へお送りください。

〒110-0005 東京都台東区上野５-６-1０ティーペック（株）経営企画部 記念日事務局 宛

※はがき・手紙はどちらでも構いません。使用する紙は自由です。切手等の費用は応募者負担となります。原稿の返却は不可。1枚のはがき・１つの封書に複数の作品をまとめてお送りいただけます。

作品例

「“なんでもない日”を頑張って来ているだけで偉い」（白うさぎ・東京都・２５歳・女性）

学生時代、教室に入れず保健室にいた私にかけてくれた言葉。

“大人になっても会社に行けた日は偉い”と思えるようになり、今も心のお守りになっています。

「こころに鉄筋コンクリートが落ちてきただけ。事故だから。」（ぎょうざハイボール・東京都・３１歳・女性）

教員時代に適応障害で休職した際、校長先生から言われた言葉。

「心の不調は事故のようなもの」と思えるようになり、前向きに休めました。

その後も、心の弱さを感じ自分を責めそうなときにも召喚している言葉です。

「怒るのって、期待しているからだよ」（諏訪湖のほとり・長野県・３５歳・男性）

反抗期で荒れていた自分に部活の顧問の先生が言ってくれた言葉。

厳しさの中に愛情があることを知り、人との関係の見方が変わりました。

大人になってからも、人間関係で悩んだときによく思い出します。

「きみは“まじめな子”というより、“根がやさしい子”だよね」（コメ子大学院生・熊本県・２４歳・男性）

真面目に勉強しても結果が出ず、努力が報われず自分って何なんだろうと落ち込んでいたとき、教授に言われたひと言。

“性格”をほめられたのは初めてだと驚いた。

“評価される”より“理解された”と感じ、心が救われました。

その他

・ 入選者への連絡は2026年2月頃、入選作品は2026年4月1日頃にプレスリリース、ティーペック公式ホームページ、公式SNSなどで発表を予定しています。

・ 入選連絡から１週間返信がない場合、入選無効となる可能性がありますのでご了承ください。

・ 入賞の「つながるティーペック賞」と「plus Baton賞」はこころのヘルスケアの日を制定したティーペックが運用するWebサイトの名称です。

・ 応募作品を公表する際、内容に関する配慮や漢字表記の統一など、当社の判断で修正させていただくことがあります。

・ 制作過程の一部に生成AIを使用することは問題ございません。ただし、生成AIから出力された作品をそのまま応募することはお控えください。

こころのヘルスケアの日について

メンタルヘルスの問題は、誰にでも起こりうるものです。自分のこころの状態に目を向け、「ちょっとした気づき」の段階でケアを行い、必要に応じてひとりで抱え込まず専門家へ相談するなど、適切な支援につながる社会を目指して、ティーペック株式会社が2020年に制定しました。

日付の4月1日は、1993年4月に当社がメンタルヘルス相談サービスを開始したことに由来しています。また、新年度の始まりである4月は、何かと忙しく変化の多い時期です。そのような時期だからこそ、こころのヘルスケアを意識してもらいたいという思いを込めています。

ティーペック株式会社について

https://www.t-pec.co.jp/

24時間健康相談事業のパイオニアとして1989年に設立。医師・保健師・看護師などの医療資格者を有するコンタクトセンターを運営し、セカンドオピニオン手配サービスやメンタルカウンセリング、生活習慣病の重症化予防など、健康・医療分野における社会課題の解決を目的とした事業を多数展開。2017年から9年連続で健康経営優良法人「ホワイト500」に認定。