～ユニバプレートグッズが初登場＆「みんパチ・スロサミ2025」のグッズも販売開始～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、11月5日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/103b3a
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年11月5日販売商品（全7アイテム）
【アクリルスタンド】ユニバプレート-5種（ランダム封入）
【ダイカットクッション】ユニバプレート-虹プレート
【フェイスタオル】みんパチ・スロサミ2025
【アクリルキーホルダー】みんパチ・スロサミ2025-6種（ランダム封入）
【Tシャツ】みんパチ・スロサミ2025
【ライセンス商品】【ぱちどーる】ゆるぜうす
【ライセンス商品】【ぱちどーる】ゆるはーです
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333332&id=bodyimage1】
【アクリルスタンド】ユニバプレート-5種（ランダム封入）
価格: 各\777 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure-Ueplate.html
すっかりおなじみとなった「ユニバプレート」がアクリルスタンドになりました！
銅プレート、銀プレート、金プレート、花火プレート、虹プレートの全5種です。
※こちらの商品はランダム封入となります。デザインを選ぶことはできません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333332&id=bodyimage2】
【ダイカットクッション】ユニバプレート-虹プレート
価格: \2,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-cushion-Ueplate.html
ユニバプレートの中で特に人気の高い「虹プレート」がクッションになりました！
枕代わりにしたり、お部屋のインテリアにしたり…濃厚な時間を思う存分お楽しみください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333332&id=bodyimage3】
【フェイスタオル】みんパチ・スロサミ2025
価格: \2,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-facetowel-mpss2025.html
8月に行われた業界最大級のファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2025」。
その会場で販売されたフェイスタオルが好評につき、追加生産してUNI-MARKETでも販売することになりました！
肌触りや吸水性など、純粋にタオルとしての質もよいので、ぜひガシガシ使い込んでください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333332&id=bodyimage4】
【アクリルキーホルダー】みんパチ・スロサミ2025-6種（ランダム封入）
価格: \777 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring-mpss2025.html
8月に行われた業界最大級のファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2025」。
その会場で販売され、即完売となったアクリルキーホルダーが好評につきUNI-MARKETでもお買い求めいただけるようになりました！
一般的なキーホルダーよりずっと厚いアクリルを使用しており、重厚感が違います♪
※こちらの商品はランダム封入となります。デザインを選ぶことはできません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333332&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
