【今年は11/7より先行予約開始】毎年完売で大好評！TO＆FROの福袋「2026 NEW YEAR BAG」の目玉は大人気のバックパック プレーン。3万円相当が1万5千円で買える年に一度のチャンス！
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、毎年完売するほどにご好評いただいている福袋を2026年も「2026 TO&FRO NEW YEAR BAG」として発売し、2025年11月7日より先行予約注文をスタートいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage1】
2026年の福袋の目玉は、色が選べる「バックパック プレーン」
次回使える500円クーポンも！
毎年ご好評をいただいているTO&FROの福袋ですが、2026年度も発売が決定し、2025年11月7日より先行予約をスタートいたします。2026年は、すべて合わせると3万円相当のTO&FROアイテムが、税込1万5千円でご購入いただけるお得な福袋になっており、目玉アイテムとしてTO&FROで大人気のバックパック プレーンをご用意！ バックパック プレーンのみ、全6色の中から好きな色をお選びいただくことが可能です。
「バックパック プレーン」は、TO&FROオリジナルの軽量生地を使用し、持った瞬間に軽さを実感できるリュックサックとして、背負う人の肩の負担を軽減。約5kgの荷物まで耐えられる強度に加えて撥水性を備え、内ポケットやダブルジップを完備、さらにパッカブル仕様と、シンプルでありながら様々なシーンで使える機能が充実した人気アイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage2】
さらに福袋には、生地から生産するファクトリーブランドとして、TO&FROの実力をご体感いただけるオーガナイザーエアーのXSとパッカブルトートバッグのSサイズが必ず入っているアイテムとしてラインナップ。この2アイテムは、風になびくほど薄くて軽い生地 KAJIfの「Humming bird AIR」という生地を採用しており、透けるほど薄いのに、丈夫で、撥水機能もついた高機能性が魅力です。オーガナイザーエアーは、2025年度グッドデザイン賞を受賞した、TO&FROの技術力を象徴するアイテムでもあります。（※オーガナイザーエアーのXSとパッカブルトートバッグのSサイズの色はお選びいただけません。）
さらに、届いてからのお楽しみのTO&FROセレクトアイテムに加え、TO&FROオリジナルのジッパーバッグ、ステッカー（大・小）、次回のお買い物で使える500円オフクーポンもお付けした、年に一度しか発売しないスペシャルでお得な福袋となっております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage3】
2026年福袋 受付開始時間
先行予約は、TO&FRO直営店とオンラインストアにて先着順で受付いたします。
受付開始時間は店舗によって異なりますのでご注意ください。
＜8時～開始＞
●TO＆FRO羽田店
●TO&FRO オンラインショップ
＜11時～開始＞
●TO＆FRO KAJI FACTORY PARK店
●TO＆FRO東京店
※数量限定のため、予約上限に達し次第、受付を終了させていただきます。ご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage4】
「2026 NEW YEAR BAG」詳細
2026 NEW YEAR BAG \15,000 （税込）
＜必ず入っているアイテム＞
・バックパック プレーン
mustard / greige / navy / bluegreen / magenta / black
※色をお選びいただけます
・オーガナイザーエアー XS
・パッカブルトートバッグ S
※色はお任せとなります
・オリジナルのジッパーバッグ
・ステッカー大、小
・次回のお買い物で使える500円オフクーポン
その他、届いてからのお楽しみとしてTO&FROアイテムも入った福袋です。
全て合わせると3万円相当が税込1万5千円でご購入いただける、年に一度のスペシャルな福袋となっております。この機会にぜひ、生地から生産するファクトリーブランドTO&FROこだわりの様々な軽量・高機能アイテムをお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage5】
配信元企業：カジレーネ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage1】
2026年の福袋の目玉は、色が選べる「バックパック プレーン」
次回使える500円クーポンも！
毎年ご好評をいただいているTO&FROの福袋ですが、2026年度も発売が決定し、2025年11月7日より先行予約をスタートいたします。2026年は、すべて合わせると3万円相当のTO&FROアイテムが、税込1万5千円でご購入いただけるお得な福袋になっており、目玉アイテムとしてTO&FROで大人気のバックパック プレーンをご用意！ バックパック プレーンのみ、全6色の中から好きな色をお選びいただくことが可能です。
「バックパック プレーン」は、TO&FROオリジナルの軽量生地を使用し、持った瞬間に軽さを実感できるリュックサックとして、背負う人の肩の負担を軽減。約5kgの荷物まで耐えられる強度に加えて撥水性を備え、内ポケットやダブルジップを完備、さらにパッカブル仕様と、シンプルでありながら様々なシーンで使える機能が充実した人気アイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage2】
さらに福袋には、生地から生産するファクトリーブランドとして、TO&FROの実力をご体感いただけるオーガナイザーエアーのXSとパッカブルトートバッグのSサイズが必ず入っているアイテムとしてラインナップ。この2アイテムは、風になびくほど薄くて軽い生地 KAJIfの「Humming bird AIR」という生地を採用しており、透けるほど薄いのに、丈夫で、撥水機能もついた高機能性が魅力です。オーガナイザーエアーは、2025年度グッドデザイン賞を受賞した、TO&FROの技術力を象徴するアイテムでもあります。（※オーガナイザーエアーのXSとパッカブルトートバッグのSサイズの色はお選びいただけません。）
さらに、届いてからのお楽しみのTO&FROセレクトアイテムに加え、TO&FROオリジナルのジッパーバッグ、ステッカー（大・小）、次回のお買い物で使える500円オフクーポンもお付けした、年に一度しか発売しないスペシャルでお得な福袋となっております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage3】
2026年福袋 受付開始時間
先行予約は、TO&FRO直営店とオンラインストアにて先着順で受付いたします。
受付開始時間は店舗によって異なりますのでご注意ください。
＜8時～開始＞
●TO＆FRO羽田店
●TO&FRO オンラインショップ
＜11時～開始＞
●TO＆FRO KAJI FACTORY PARK店
●TO＆FRO東京店
※数量限定のため、予約上限に達し次第、受付を終了させていただきます。ご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage4】
「2026 NEW YEAR BAG」詳細
2026 NEW YEAR BAG \15,000 （税込）
＜必ず入っているアイテム＞
・バックパック プレーン
mustard / greige / navy / bluegreen / magenta / black
※色をお選びいただけます
・オーガナイザーエアー XS
・パッカブルトートバッグ S
※色はお任せとなります
・オリジナルのジッパーバッグ
・ステッカー大、小
・次回のお買い物で使える500円オフクーポン
その他、届いてからのお楽しみとしてTO&FROアイテムも入った福袋です。
全て合わせると3万円相当が税込1万5千円でご購入いただける、年に一度のスペシャルな福袋となっております。この機会にぜひ、生地から生産するファクトリーブランドTO&FROこだわりの様々な軽量・高機能アイテムをお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331886&id=bodyimage5】
配信元企業：カジレーネ株式会社
プレスリリース詳細へ