ノートPCを充電しながら有線LAN接続ができる、Type-C→LAN変換ケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-CポートをLANポートに変換し、PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」「KB-SL6CLANPD2BK（2m）」を発売しました。

LANポート非搭載の端末でも安定した高速有線ネットワーク接続を可能にし、同時にデバイスへの電源供給も行えます。

有線で安定したネットワーク接続ができ、電源切れの心配もないので、オンラインゲームや受付端末にもおすすめです。

【掲載ページ】

品名：急速充電対応 USB Type-C LAN変換ケーブル（Gigabit対応・PD100W）

品番：KB-SL6CLANPD1BK（1m）/KB-SL6CLANPD2BK（2m）

標準価格：6,600円（税抜き 6,000円）/6,710円（税抜き 6,100円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-SL6CLANPD1BK

PD給電対応！ノートパソコンを充電しながら有線LAN接続

PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。

スマートフォン・タブレットなどポートが限られた機器でもPD給電をしながら安定したデータ通信を行えます。

LANポート非搭載の端末も、ネットワーク通信が可能に

MacBookなど、LANポートを搭載していない機器でも高速ネットワーク通信が可能です。カテゴリ6、カテゴリ5e、カテゴリ5、カテゴリ3に適合しています。

有線だから通信が途切れず、さらに電源切れの心配なし

通信＋常時給電が可能なので、受付端末やPOSレジなども安心してご使用いただけます。

MACアドレスのパススルーに対応

接続されているデバイスのMACアドレスを直接外部に転送できるので、セキュリティーが厳重な環境でも 簡単にアクセスできます。

差すだけですぐ使える

OS標準のドライバが自動的にインストールされるため、接続後すぐに使用が可能です。

ツメ折れ防止カバー付き

ツメ折れを防ぐカバー付きで、コネクタ部分をしっかり保護します。

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

