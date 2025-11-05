すみっコぐらしが全国6都市を旅するイベント　「すみっコぐらしのみんなでまったり和菓子旅」追加グッズ情報公開

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、2025年11月7日（金）より開催される、すみっコぐらしが全国6都市を旅するイベント『すみっコぐらしのみんなでまったり和菓子旅』より追加グッズの情報をお知らせします。

和菓子になりきったすみっコたちがかわいいぶらさげぬいぐるみや、キービジュアルを使用したアイテムが登場します。広島会場では「すみっコぐらし焼きぬいぐるみ しろくま」を特別先行販売予定です。

「すみっコぐらしのみんなでまったり和菓子旅」特設サイト▽

https://sumikkogurashido.jp/wagashi/

■「すみっコぐらしのみんなでまったり和菓子旅」開催概要

期間： 2025年11月7日（金）～2026年5月末頃

開催場所：広島県、長野県、東京都、福岡県、愛知県、大阪府にて順次開催予定

参加料：会場への入場は無料

■広島会場にて「すみっコぐらし焼きぬいぐるみ しろくま」特別先行販売予定

広島会場で「すみっコぐらし焼きぬいぐるみ しろくま」を特別に先行販売します。

ぜひシーンぬいぐるみと一緒にゲットしてください。

【すみっコぐらし焼きぬいぐるみ しろくま】

※後日すみっコぐらし堂・開運すみっコぐらし庵のテイクアウトコーナーにて販売予定です。

※テイクアウトコーナーがない店舗での販売は予定しておりません。

■ノベルティ情報

グッズを購入するとノベルティがもらえます。配布ノベルティは全3種類。

尚、広島会場では、第1弾で「お皿ぬいぐるみ」、第2弾で「蒔絵シール」をプレゼントします。

【お盆ぬいぐるみ】【お皿ぬいぐるみ】【蒔絵シール】

＜広島会場ノベルティ詳細情報＞

～第1弾：「お皿ぬいぐるみ」～

6,600円（税込み）以上お買い上げのお客様に、お皿ぬいぐるみをプレゼントします。

ぶらさげぬいぐるみと組み合わせて遊べるスペシャルなぬいぐるみです。

配布期間：2025年11月7日（金）～

※お一人様1個限り。なくなり次第終了。

～第2弾：「蒔絵シール」～

3,000円（税込み）お買い上げごとに、3種類の蒔絵シールをランダムで1枚プレゼントします。

配布期間：2025年11月14日（金）～

※なくなり次第終了。

※他会場でのノベルティの配布情報は、今後特設サイトにてお知らせ予定です。

■スタンプラリー実施

期間中全国のすみっコぐらし堂・すみっコぐらし庵の店舗にて、イベントと連動したスタンプラリーを実施します。

詳細は特設サイトをご覧ください。

■開催場所

○広島会場 そごう広島店

会期：2025年11月7日（金）～2025年11月20日（木）

会場：そごう広島店 9階 催事場

住所：〒730-8501 広島県広島市中区基町６-２７

○長野会場

会期：2025年11月28日（金）～2025年12月14日（日）

会場：ながの東急百貨店 本館5階催物場

住所：〒380-0823長野県長野市南千歳1-1-1

○東京会場

会期：2026年1月8日（木）～2026年1月20日（火）

会場：大丸 東京店 11階 催事場

住所：〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1

○福岡会場

会期：2026年4月1日（水）～2026年4月6日（月）

会場：大丸 福岡天神店 本館8階 催場

住所：〒810-8717 福岡市中央区天神1-4-1

○愛知会場

会期：2026年4月15日（水）～2026年4月27日（月）

会場：松坂屋 名古屋店 ７階 催事場

住所：〒460-8430 名古屋市中区栄三丁目16番1号

○大阪会場

会期：2026年5月13日（水）～2026年5月24日（日）

会場：大丸梅田店 8階 催事場（仮）

住所：〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田３丁目１-１

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

