LINEマーケティングツール「Lステップ」の“スポットコンサル”がフリープランでも「初回無料」になる特別キャンペーンを10月31日からスタート

株式会社Maneql

株式会社Maneql(マネクル)(本社：大阪府堺市／代表取締役社長：田窪 洋士)は、当社が販売するLINE公式アカウントを機能拡張して使うMAツール「Lステップ」において、導入後のお悩みを専任スタッフに相談できる「スポットコンサル」が、フリープランでも初回無料になるキャンペーンを2025年10月31日(金)よりスタートしましたので、お知らせいたします。





■「Lステップ スポットコンサル」について


Lステップ導入後の初期設定や運用方法など、不明な点を専任スタッフと1対1で個別相談できるサービスです。


専任スタッフと実際に画面を共有し、その場で疑問を解決できます。



■「Lステップ スポットコンサル特別キャンペーン」の概要


通常1回11,000円(税込)／60分のスポットコンサルが『初回無料』になります。



●対象：Lステップ フリープランご契約者様


※スタートプラン以上のご契約者様は『毎月1回無料』でご利用いただけます


※お申し込み多数の場合は予告なくキャンペーンを終了する場合がございます


※同月内で2回目以降のご利用の場合は、別途11,000円（税込）を頂戴しております



●こんな方におすすめ


・LステップとLINE公式アカウントとの紐付け（初期設定）ができていない


・せっかく導入したけれど何から始めたらいいか分からない


・機能の活用法や設定方法について知りたい


・設定したけど思ったように動かない



その他のお悩みも、気軽にご相談くださいませ。



「スポットコンサル」は、4年連続で満足度95％達成の人気サポートです。


ぜひこの機会に、Lステップの効果的な運用にお役立てください。



■Lステップについて


「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します。



【Lステップ詳細サイト】


https://linestep.jp/lp/01/



【LステップPlus+詳細サイト】


https://linestep.jp/lp/lstep-plus/



■株式会社Maneqlについて


株式会社Maneql（マネクル）は、「カスタマーサクセスを全ての人へ」をビジョンに掲げ、LINEを活用したマーケティングツールの開発と提供を行い、企業の成長を支援しています。代表的な製品にはLINE公式アカウントに特化したマーケティングツール「Lステップ」があり、中小企業や個人事業主のマーケティング活動をサポートしています。今後も、ユーザーの声をリアルタイムに反映し、顧客の成功体験にフォーカスした製品開発を行ってまいります。


■会社概要


商号　　： 株式会社Maneql


代表者　： 代表取締役社長　田窪 洋士


所在地　： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁764-2 中百舌鳥ビル3F


設立　　： 2016年4月


事業内容：


・LINE公式アカウントの機能を拡張するマーケティングオートメーションツール「Lステップ」を開発・販売


・LINEから始めるオートウェビナーマーケティングツール「L-CAST」を開発・販売


・LINEとメールをダブルで届ける次世代クロスマーケティングツール「Lメール」を販売


URL　　： https://maneql.co.jp/



【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社Maneql


E-Mail： info@cs.linestep.jp