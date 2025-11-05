LINEマーケティングツール「Lステップ」の“スポットコンサル”がフリープランでも「初回無料」になる特別キャンペーンを10月31日からスタート

株式会社Maneql

株式会社Maneql(マネクル)(本社：大阪府堺市／代表取締役社長：田窪 洋士)は、当社が販売するLINE公式アカウントを機能拡張して使うMAツール「Lステップ」において、導入後のお悩みを専任スタッフに相談できる「スポットコンサル」が、フリープランでも初回無料になるキャンペーンを2025年10月31日(金)よりスタートしましたので、お知らせいたします。

■「Lステップ スポットコンサル」について

Lステップ導入後の初期設定や運用方法など、不明な点を専任スタッフと1対1で個別相談できるサービスです。

専任スタッフと実際に画面を共有し、その場で疑問を解決できます。

■「Lステップ スポットコンサル特別キャンペーン」の概要

通常1回11,000円(税込)／60分のスポットコンサルが『初回無料』になります。

●対象：Lステップ フリープランご契約者様

※スタートプラン以上のご契約者様は『毎月1回無料』でご利用いただけます

※お申し込み多数の場合は予告なくキャンペーンを終了する場合がございます

※同月内で2回目以降のご利用の場合は、別途11,000円（税込）を頂戴しております

●こんな方におすすめ

・LステップとLINE公式アカウントとの紐付け（初期設定）ができていない

・せっかく導入したけれど何から始めたらいいか分からない

・機能の活用法や設定方法について知りたい

・設定したけど思ったように動かない

その他のお悩みも、気軽にご相談くださいませ。

「スポットコンサル」は、4年連続で満足度95％達成の人気サポートです。

ぜひこの機会に、Lステップの効果的な運用にお役立てください。

■Lステップについて

「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します。

【Lステップ詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/01/

【LステップPlus+詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/lstep-plus/

■株式会社Maneqlについて

株式会社Maneql（マネクル）は、「カスタマーサクセスを全ての人へ」をビジョンに掲げ、LINEを活用したマーケティングツールの開発と提供を行い、企業の成長を支援しています。代表的な製品にはLINE公式アカウントに特化したマーケティングツール「Lステップ」があり、中小企業や個人事業主のマーケティング活動をサポートしています。今後も、ユーザーの声をリアルタイムに反映し、顧客の成功体験にフォーカスした製品開発を行ってまいります。

---

■会社概要

商号 ： 株式会社Maneql

代表者 ： 代表取締役社長 田窪 洋士

所在地 ： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁764-2 中百舌鳥ビル3F

設立 ： 2016年4月

事業内容：

・LINE公式アカウントの機能を拡張するマーケティングオートメーションツール「Lステップ」を開発・販売

・LINEから始めるオートウェビナーマーケティングツール「L-CAST」を開発・販売

・LINEとメールをダブルで届ける次世代クロスマーケティングツール「Lメール」を販売

URL ： https://maneql.co.jp/

【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社Maneql

E-Mail： info@cs.linestep.jp