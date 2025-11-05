LINEマーケティングツール「Lステップ」の“スポットコンサル”がフリープランでも「初回無料」になる特別キャンペーンを10月31日からスタート
株式会社Maneql(マネクル)(本社：大阪府堺市／代表取締役社長：田窪 洋士)は、当社が販売するLINE公式アカウントを機能拡張して使うMAツール「Lステップ」において、導入後のお悩みを専任スタッフに相談できる「スポットコンサル」が、フリープランでも初回無料になるキャンペーンを2025年10月31日(金)よりスタートしましたので、お知らせいたします。
■「Lステップ スポットコンサル」について
Lステップ導入後の初期設定や運用方法など、不明な点を専任スタッフと1対1で個別相談できるサービスです。
専任スタッフと実際に画面を共有し、その場で疑問を解決できます。
■「Lステップ スポットコンサル特別キャンペーン」の概要
通常1回11,000円(税込)／60分のスポットコンサルが『初回無料』になります。
●対象：Lステップ フリープランご契約者様
※スタートプラン以上のご契約者様は『毎月1回無料』でご利用いただけます
※お申し込み多数の場合は予告なくキャンペーンを終了する場合がございます
※同月内で2回目以降のご利用の場合は、別途11,000円（税込）を頂戴しております
●こんな方におすすめ
・LステップとLINE公式アカウントとの紐付け（初期設定）ができていない
・せっかく導入したけれど何から始めたらいいか分からない
・機能の活用法や設定方法について知りたい
・設定したけど思ったように動かない
その他のお悩みも、気軽にご相談くださいませ。
「スポットコンサル」は、4年連続で満足度95％達成の人気サポートです。
ぜひこの機会に、Lステップの効果的な運用にお役立てください。
■Lステップについて
「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します。
【Lステップ詳細サイト】
https://linestep.jp/lp/01/
【LステップPlus+詳細サイト】
https://linestep.jp/lp/lstep-plus/
■株式会社Maneqlについて
株式会社Maneql（マネクル）は、「カスタマーサクセスを全ての人へ」をビジョンに掲げ、LINEを活用したマーケティングツールの開発と提供を行い、企業の成長を支援しています。代表的な製品にはLINE公式アカウントに特化したマーケティングツール「Lステップ」があり、中小企業や個人事業主のマーケティング活動をサポートしています。今後も、ユーザーの声をリアルタイムに反映し、顧客の成功体験にフォーカスした製品開発を行ってまいります。
---
■会社概要
商号 ： 株式会社Maneql
代表者 ： 代表取締役社長 田窪 洋士
所在地 ： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁764-2 中百舌鳥ビル3F
設立 ： 2016年4月
事業内容：
・LINE公式アカウントの機能を拡張するマーケティングオートメーションツール「Lステップ」を開発・販売
・LINEから始めるオートウェビナーマーケティングツール「L-CAST」を開発・販売
・LINEとメールをダブルで届ける次世代クロスマーケティングツール「Lメール」を販売
URL ： https://maneql.co.jp/
【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社Maneql
E-Mail： info@cs.linestep.jp