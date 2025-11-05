ひらめきを武器にパズルを解き明かし、挑戦状に立ち向かおう！ 期間限定イベント「いたずらな日々」を2025年10月27日（月）より開催

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.（本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州）の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』（以下Sky）は、期間限定イベント「いたずらな日々」を2025年10月27日（月）16:00から11月17日（月）23:59までの2週間、開催しています。

ハロウィンの夜のように、好奇心といたずら心が交錯するこの季節。Skyの世界には再び、不思議で少しだけスリルのある冒険が訪れます。

本イベントでは、カチカチ蟹穴が、今年も混沌のカーニバルと化して帰ってきます。足元をうろつくかぼちゃ蟹、闇の中でじっと見つめる妖しい猫、そして謎を秘めたパズルボックス──どこを歩いても、驚きとサプライズが待ち受けています。そんな中、いつの間にか姿を現した“謎めいた医師”が、星の子どもたちへ新しい挑戦を示します。それは、シェアスペースの中で解き明かす数々のパズル。遊びと創造が交わるこの未知の試練が、彼らを待ち受けています。

「いたずらな日々」で星の子どもたちが挑むのは、Skyでは初となる難解なパズルの数々。遊び心あふれる仕掛けを解く道のりは、まさに“小さな脱出劇”のよう。足を踏み入れ、謎を解き、隠された糸口をたどり、脱出への路を開きましょう。その過程で感じる医師の見えざる手、その謎めいた思惑に、あなたは気づけるでしょうか。

今年の「いたずらな日々」では、星の子どもたち自身が“仕掛け人”となる新たな遊びが登場します。新しいアイテムを使って自ら謎を生み出し、他のプレイヤーに挑戦してもらうことができるなど、これまでにないかたちでSkyの世界が広がります。遊ぶ側も創る側も楽しめる、知恵とひらめきに満ちた体験をお届けします。

カチカチ蟹穴の内部では、ヒントと秘密が隠されたパズルルームや、すばしっこい闇の蟹を追いかけるミニゲーム、そして空を駆け抜ける新コースの箒レースなど、多彩なアクティビティも登場。プレイヤーたちは勇気とチームワークを頼りに、数々のいたずらに立ち向かっていきます。

さらに、「いたずらな日々」には仮装した精霊たちも登場します。彼らは医師が仕掛けた罠に囚われてしまっていますが、救い出すことで各地で特別なミニゲームを主催してくれるはずです。それぞれの精霊が個性豊かな趣向を凝らし、イベント全体をより賑やかで愉快なものへと彩ります。

新たなパズルを解き、謎を生み出し、ミニゲームを制する──今年の「いたずらな日々」は、単なるお祭りではなく、遊びと創造の無限の可能性が待っています。ぜひこの機会に、仲間たちとともに謎を解き明かしながら、遊び心と発見に満ちた「いたずらな日々」を堪能し、Skyの世界で広がる幻想的な時間をお楽しみください。

■ 「いたずらな日々」概要

期間：2025年10月27日（月）16:00～2025年11月17日（月）23:59

場所：カチカチ蟹穴

イベント詳細につきましては、下記公式ブログをご覧ください。

公式ブログ：https://www.thatskygame.com/ja/news/days-of-mischief-can-you-outwit-the-doctor/

■「いたずらな日々」登場アイテム

有料アイテム

・いたずらパズル作家のつば付き帽：650円

・猫ねこアクセサリーパック：1,550円

ゲーム内通貨交換アイテム

・いたずら嘴マスク：イベントチケット22枚

・いたずらゴスケープ：イベントチケット50枚

・いたずら枯れ葉アクセサリー：イベントチケット12枚

・いたずらかぼちゃ蟹ランプ：星のキャンドル10本（最大4個まで交換可能）

・いたずら蜘蛛の巣飾り：キャンドル5本 (最大8個まで)

・いたずら暗黒竜ラグ：ハート5個 (最大2個まで)

・いたずら枯れ木：キャンドル20本 (最大2個まで)

[初登場]シンボル：キャンドル各4本（それぞれ最大8個）

[復刻]シンボル（それぞれ最大8個まで）

・最初の4個はまとめてキャンドル各15本

・以降は1個追加する毎にキャンドル各4本

・カチカチ蟹穴のシェアスペースの祭壇で無料で使用可能

（バージョン31.5より花鳥郷にある恒久アイテムのショップにて交換できるようになります）

・パズルボックス：キャンドル10本 (最大6個)

・パズルチェスト：キャンドル15本 (最大4個)

・パズルケージ：キャンドル20本 (最大3個)

混沌のカーニバルと化したカチカチ蟹穴では、冒険者たちを待ち受ける新たなアクティビティが登場。どこを歩いても驚きと“いたずら”が潜む、にぎやかな空間が広がっています。

医師のいたずらによってパズルの罠に囚われた精霊たち。彼らを助け出せば、カチカチ蟹穴のあちこちで個性豊かなミニゲームを開いてくれるはずです。

難解なパズルを解く道のりは、小さな冒険のよう。その背後で動く医師の見えざる手──その意図に、あなたは気づけるでしょうか。その医師は、次なる挑戦者の訪れを静かに待っています。

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億7千万を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

【X（旧Twitter）アカウント】https://x.com/thatskygameJP （@thatskygameJP）

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/ （@thatskygamejp）

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com/