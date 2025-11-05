【チーズガーデン】“チーズ×さつまいも”が織りなす深みある秋冬フレーバー『さつまいもチーズバウム（カット）』『チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）』

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、『さつまいもチーズバウム（カット）』と、『チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）』を2025年11月19日（水）より、全国のチーズガーデンおよびオンラインショップで販売いたします。

※画像はイメージです

『チーズバウム』は、カマンベールチーズの濃厚な香りと、しっとり、ふんわり食感がお楽しみいただけるバウムクーヘンです。2022年冬の発売より、幅広い年代の方から愛されているチーズガーデンの人気の焼菓子のひとつで、2023年春には、食べ切りサイズに個包装された『チーズバウム（カット）』の販売も始まったことで、より多くのシーンでご利用いただいております。また、2025年2月より新フレーバーの展開をスタートさせ、その時期にしか楽しめない季節限定の味わいをご提供しております。

今回、秋冬フレーバーとして『さつまいもチーズバウム（カット）』と、『チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）』を、期間限定で販売いたします。『さつまいもチーズバウム（カット）』は、国産の卵とクリーミーなカマンベールチーズを使用した生地にさつまいもペーストなどを混ぜ込み、しっとりと焼き上げた、さつまいもの豊かなコクと風味が味わえる一品です。封を開けると、ほんのりとさつまいもの香りがひろがり、食べるとチーズのミルキー感と、さつまいもの優しい甘みが重なった風味豊かな味わいがお楽しみいただけます。また、『さつまいもチーズバウム（カット）』の発売に合わせ、『チーズバウム（カット）』と『さつまいもチーズバウム（カット）』の各3個をセットにした、『チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）』も販売いたします。

個包装で手配りしやすく、会社の同僚やご友人などへのささやかなプレゼントとして、また一息つきたい時など自分へのご褒美にもぴったりな商品です。

チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

さつまいもチーズバウム（カット）4個入チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）

＜商品概要＞

商品名：さつまいもチーズバウム（カット）4個入／チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）

販売価格：さつまいもチーズバウム（カット）4個入1,200円（税込）

チーズバウムアソート（プレーン&さつまいも）1,750円（税込）※プレーン3個・さつまいも3個入

販売期間：2025年11月19日（水）～2026年1月中旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

※画像はイメージです

【チーズガーデン 焼菓子一部商品のご紹介】

チーズガーデンでは、チーズガーデンのスイーツを通して、あたたかい時間を贈りたいという想いから様々なチーズスイーツを開発・販売しています。

フィナンシェ

2個入 550円（税込）

焦がしバターとハチミツをたっぷりと使用したクラシックな味わいの一品です。

※はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

ガレットチーズ

2枚入 550円（税込）

ザクザクとした食感と、バターとチーズのリッチな味わいが楽しめます。

チーズラングドシャ

5枚入 800円（税込）

ホワイトチョコの甘さとチーズクリームの塩気が絶妙な美味しさです。

チーズバウム（カット）

4個入 1,000円（税込）

濃厚なチーズの香りと、しっとりとした美味しさがお楽しみいただけます。

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[オンラインショップ] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/