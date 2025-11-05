マクロミルのCRM／CXソリューション、企業の会員基盤から意識データを取得する「CXリサーチツール」を提供開始。ファーストパーティデータと掛け合わせ、インサイトをより的確に捉えた支援が可能に

株式会社マクロミル（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：佐々木徹 以下、当社）は、CRM／CX支援ソリューションにおいて、企業が保有する会員基盤から意識データを収集する新プロダクトの提供を開始しました。マクロミルグループの株式会社モニタスが提供するCXリサーチツール「Supercolo（スパコロ）」※1を活用することで、カスタマージャーニーに基づいた高度なアンケート調査を実施し、顧客のインサイトや満足度を可視化します。



これにより、企業が保有するファーストパーティデータ（属性データやWeb閲覧履歴、購入履歴などの行動データ）に、意識データ（アンケート結果）を掛け合わせ、インサイトをより的確に捉えたCRM／CX支援が可能になりました。顧客解像度の向上により、顧客体験やコミュニケーションのさらなる最適化に向けた施策立案・実行を支援してまいります。



■ 背景

国内市場における人口減少が進行する中、企業成長の鍵として「LTV（顧客生涯価値）」の向上がますます重要視されています。従来の競争軸である商品や価格に加え、顧客体験や企業と顧客の関係性の質が、競争優位性を左右する重要な要因となっています。

このような背景から、自社の顧客と直接つながるアプリやWebサービスを展開する企業が増加し、顧客接点の基盤が整いつつある一方で、「顧客が本当に求めていることは何か」「どのような考え方や価値観を持っているのか」といった顧客理解の深掘りには、依然として多くの企業が課題を抱えています。多くの企業がファーストパーティデータだけで分析する中、それだけでは捉えられない「顧客のインサイト（意識データ）」を把握することが、今後のマーケティング戦略において不可欠となっています。



■ サービス概要

当社のCRM／CX支援ソリューションは、課題の特定から意識データを含む各種データの取得、施策の実行までを一貫して支援します。特に、調査会社としての強みを活かし、質の高い会員向けリサーチを通じて、顧客の内面（インサイト、顧客満足度、心理ロイヤルティなど）を把握することで、リピート率やLTV（顧客生涯価値）の最大化に貢献します。年間4,000社以上との取引で培った課題解決力、年間30,000件以上のさまざまな調査実績に基づくリサーチノウハウを活かした調査設計・分析力、そして先進的なシステム・テクノロジーによるファーストパーティデータの補完・強化が、当社のCRM／CX支援の核となっています。



＜サービス概要＞

企業が保有する会員をアンケートモニタ基盤として構築し、アンケートを配信当社のアンケートモニタ基盤を構築するノウハウを活用し、企業の会員をアンケートモニタ化。会員に直接アンケートを行うことで、既存のファーストパーティデータに、アンケートによる「意識データ」を掛け合わせ、顧客解像度を向上。カスタマージャーニー上の適切な顧客接点でアンケートを配信店舗への来店や特定ページへのアクセスなど、顧客の行動を起点として、カスタマージャーニー上の適切なタイミングでアンケートを配信。実際の顧客体験直後の本音や心理ロイヤルティを収集し、CXを改善。アプリ、Webサイトのユーザーアクティベーションに貢献アプリやWebサイト上にアンケートのコンテンツを追加することで、定期的なアクセスを促すことが可能。リサーチやデータ分析による顧客理解だけにとどまらず、ユーザーアクティベーションの向上に貢献。







サービスイメージ サービスイメージ





■ 株式会社マクロミルについて

マクロミルは「Build your Data Culture」をビジョンに掲げ、創業以来培ってきたデータネイティブな発想を活かし、お客様のビジネスに成功をもたらすData Culture構築の原動力となることを目指しています。世界90以上の国と地域で1.3億人、日本国内では3,600万人に及ぶ業界トップクラスの規模と品質を誇るパネルネットワークを強みに、リサーチをはじめとする多様なデータから生活者の深いインサイトを導き出し、マーケティング課題に対する最適なソリューションを提供します。



【株式会社マクロミル 会社概要】

代表者 ：代表取締役社長 CEO 佐々木徹

本社 ：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 11F

設立 ：2000年1月31日

事業内容：マーケティングリサーチおよびデジタル・マーケティング・ソリューションの提供

URL ：https://www.macromill.com

