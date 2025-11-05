オンセミ、2025年第3四半期の決算を発表

オン・セミコンダクター株式会社

オンセミ（本社: 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq：ON）は、2025年第3四半期の決算結果を発表しました。主なハイライトは以下のとおりです。

- 売上高は15億5,090万ドル- GAAPベースの売上総利益率は37.9%、非GAAPベースの売上総利益率は38.0%- GAAPベースの営業利益率は17.0%、非GAAPベースの営業利益率は19.2%- GAAPベースの希薄化後1株当たり利益および非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は0.63ドル- 営業活動によるキャッシュ・フローは4億1,870万ドル フリー・キャッシュ・フローは3億7,240万ドル。前年比で22%増加し、売上高の24%に相当- 年初からの自社株買いは9億2,500万ドル。フリー・キャッシュ・フローのほぼ100%に相当

オンセミで社長兼CEOを務めるハッサーン・エルコーリー（Hassane El-Khoury）は、次のように述べています。「当社の第3四半期の業績は予想を上回り、当社の戦略の強さとビジネスモデルの回復力を示しています。当社の中核市場全体で継続的に安定化の兆しが見られ、またAI分野でのプラス成長も確認されています。エネルギー効率が次世代の自動車、産業、そしてAIプラットフォームにとって決定的な要件となる中で、当社はお客様がより少ない電力でより多くの成果を達成できる、システムレベルの価値を提供する製品ラインアップを拡充してまいります」

当四半期の比較対象期間を含む主な財務実績（未監査）

2025年第4四半期の見通し



以下の表は、オンセミの2025年第4四半期のGAAPおよび非GAAPベースの見通し概要です。

* 希薄化後発行済株式数は、制限付ストックユニットの権利確定、当社の転換社債型上位劣後債による希薄化株式の増加、株式や転換社債の買戻しや発行、自己株式の売却などの結果により、変動する可能性があります。四半期毎の1株当り平均株価が0％債券は52.97ドル、0.50％債券で103.87ドルを超える期間において、非GAAPベースの希薄化後株数および1株当り当期純利益は、それぞれ0％債券および0.50％債券と同時に発行した当社のヘッジ取引による希薄化への影響を含んでいます。1株当り平均株価が0％債券は52.97米ドルから74.34米ドル、0.50％債券は103.87米ドルから156.78米ドルで、当社のヘッジ取引は0％債券および0.50％債券の希薄化の影響をそれぞれ相殺しています。四半期平均株価が0％債は74.34米ドル、0.50％債は156.78米ドルを超える期間には、これらの債券と同時に発行されたワラントの希薄化の影響も希薄化後発行済株式数に含まれます。GAAPベースおよび非GAAPベースの希薄化後発行済株式数は、当社の前四半期の平均株価または前四半期末日現在の株価のいずれか高い方に基づいて計算されています。

** 特別項目には、必要に応じて、買収にともなう無形固定資産の償却費、棚卸資産の評価性向上費用、購入した仕掛研究開発費、構造改革、資産減損およびその他（純額）、営業権および無形資産減損費用、借入金の期限前償還にともなう利益および損失、非現金支払利息、年金制度およびその他の年金給付数理（利益）およびその他の特別項目などが含まれています。これらの特別項目は、当社の管理外であり、各四半で大きく変動する可能性があります。そのため、当社はこれらの特別項目の個別の影響額や重要性を合理的に見積もり、個別に表示することはできません。同様に非 GAAP ベースの調整表も提供することができません。利用できない調整表には、GAAPに準拠した将来の損益計算書、貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書が含まれます。このため、当社は非GAAPベースの営業費用見通しを算出するにあたり、特別項目の総額の予測範囲を使用しています。

*** 当社は、これらの非GAAPベースの指標は投資家に対して重要な補足情報を提供するものと考えています。当社はこれらの指標を、社内管理上の目的および期間比較の評価手段として、GAAPベースの指標と併せて使用しています。しかし、当社は非GAAPベースの財務指標のみを当社の業績評価指標として使用することはありませんし、また使用すべきではありません。当社は、非GAAPベースの財務指標が、当社事業の側面を見るための追加的な方法を反映していると考えており、GAAPベースの業績、および当社が公表しているGAAPベースの財務指標との調整表と合わせて考えると、当社の事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解できると考えています。また、非GAAPベースの財務指標は標準化されていないため、たとえ名称が類似していても、これらの財務指標を他社の非GAAPベースの財務指標と比較することは不可能な場合があります。

テレカンファレンス

オンセミは、2025年11月3日午前9時（米国東部時間）に、今回の発表および2025 年第 3 四半期の業績について説明する、金融業界向けのカンファレンスコールを開催しました。このカンファレンスコールの音声ウェブキャストのオンデマンド再放送を、ライブ放送終了から約30日間、当社ウェブサイトの投資家情報ページ （https://investor.onsemi.com/(https://investor.onsemi.com/)）で提供しています。

###

オンセミ（onsemi）について

オンセミ（Nasdaq: ON）は、より良い未来を築くために、破壊的なイノベーションを推進しています。当社は、自動車と産業用エンドマーケットに注力し、自動車の電動化と安全性、持続可能なエネルギーグリッド、産業オートメーション、5G およびクラウドインフラなどのメガトレンドにおける変化を加速させています。オンセミは、高度に差別化された革新的な製品ポートフォリオにより、世界の最も複雑な課題を解決するインテリジェントなパワーおよびセンシングのテクノロジーを創出し、より安全でクリーンでスマートな世界を実現する方法をリードしています。オンセミは Fortune 500(R) 企業として認められ、またNasdaq-100 Index(R)とS&P 500(R)インデックスに含まれています。オンセミの詳細については、https://www.onsemi.jp をご覧ください。

オンセミおよびオンセミのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLC.の登録商標です。 本ドキュメントに掲載されているその他のブランド名および製品名は、それぞれの所有者の登録商標または商標です。