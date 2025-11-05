総合不動産企業リストグループのリストホームズ　神奈川県横浜市の戸建て「リストガーデンあざみ野南２丁目」がYKK AP エクステリア スタイル大賞2025のベストスタイル賞を受賞

リスト株式会社

総合不動産企業リスト株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストホームズ株式会社(代表取締役社長：杉本敦史、本社所在地：神奈川県横浜市)は、YKK AP株式会社（代表取締役社長：魚津彰、本社所在地：東京都千代田区）が主催するYKK AP エクステリア スタイル大賞2025において、神奈川県横浜市の戸建て「リストガーデンあざみ野南2丁目（以下、本物件）」がベストスタイル賞を受賞したことをお知らせします。

リストガーデンあざみ野南２丁目外観リストガーデンあざみ野南２丁目外構

LH は「『カッコいい』をカタチに、上質な暮らしを誇りに。」をコンセプトに掲げ、神奈川・東京を中 心に自社ブランド「リストガーデン」シリーズを展開しています。仕入・企画から設計、建設、販売、 お客様サポートまで自社グループ内で完結できる強みを活かし、細部にまでこだわった安心・安全・快 適な住宅を開発しています。

本物件は、高級住宅街の趣ある街並みにふさわしい、外観・外構の細部にまでこだわり抜いた分譲住宅です。建物の色合いと門扉のガラス、外構の植栽、ウッドフェンスが調和し、都市的な無機質さと自然な温かみが融合している点が高く評価され、この度の受賞に至りました。

YKK AP エクステリア スタイル大賞 受賞作品ページ：

https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/campaign/ex_contest/2025/fence_garage.php#winning

■ 受賞内容

＜受賞部門＞ ファサード部門

＜受賞作品＞ 神奈川県横浜市 「リストガーデンあざみ野南２丁目」

＜採用商品＞ ルシアス 門扉／ルシアス フェンスLite

【審査員コメント】

モダンでスタイリッシュな住宅の一部となった外構設計がガラスの門扉や照明でよりデザインを際立たせ、存在感溢れる空間を演出しています。植栽をバランスよく配置した駐車スペースとアプローチのデザインが特徴的で新規性のある外構空間となっています。

【設計者・リストホームズ 企画開発課 担当課長 酒巻武司 コメント】

無機質な外観や門扉のガラス・駐車スペースの中に自然の温かみを感じられるよう、植栽をあえて斜めに配置し、天然木をあしらったウッドフェンスや門袖で柔らかさを加えました。素材の対比と調和を意識しながら、街並みに馴染みつつも印象に残る佇まいを目指しています。

【リストホームズ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町 4-47

代表 ：代表取締役社長 杉本 敦史（すぎもと あつし）

設立 ：2017年4月12日

事業概要 ：戸建住宅の企画、開発、分譲、設計、施工、請負および監理、既存住宅のリフォーム

URL ：https://listhomes.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町 3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：562億円（2024年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/

1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。