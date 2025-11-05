こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
イギリスZOFFANY（ゾファニー）から、時を紡ぎ空間を彩る2025年秋の新作壁紙とファブリックスが入荷 計23デザイン100点 10月30日発売
書物と建造物に宿る、静謐な美を表現した不燃壁紙『ENDPAPERS（エンドペーパーズ）』と世界中の歴史的な希少織物からインスパイアされた『RARE TEXTILES（レア テキスタイルズ）』
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正)は、英国王室や歴史的建造物の修復など、クラフトマンシップと文化遺産の継承を軸に、上質なファブリックスや壁紙を世界中に提供するイギリスの名門インテリアブランドZOFFANY（ゾファニー）から発表された秋冬の新作23デザイン100点の取り扱いを11月5日より開始いたします。
書物の見返し紙や邸宅の密やかな空間からインスピレーションを得た壁紙コレクション『ENDPAPERS（エンドペーパーズ）WALLCOVERINGS』6デザイン28点（不燃・準不燃：1-3・ホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆）と、アーカイブに眠る希少な布地に新たな息吹を吹き込んだファブリックスコレクション『RARE TEXTILES（レア テキスタイルズ）PRINTS & WEAVES』13デザイン20点他コーディネートファブリックスは、いずれもゾファニーが誇る歴史・素材・職人技を結集した深い物語性が感じられるコレクションとなっています。
春の新作とのコーディネートも楽しめるゾファニーの新作はtomita TOKYOと大阪ショールームにてご覧いただけます。
左／壁紙：『ENDPAPERS（エンドペーパーズ）』
\43,120 ～/本（52-68.6cm巾×10.05m）不燃（1-3）
古書の見返しや英国邸宅の密やかな空間に用いられてきた装飾紙「エンドペーパー」に着目した、控えめな小スケールの模様と柔らかなカラーパレットの、空間に静けさをもたらすコレクションです。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/zoffany/endpapers%20wallcoverings/
右／ファブリックス：『RARE TEXTILES（レア テキスタイルズ）』
\30,800～/m（126.5 ～ 156cm巾）
ゾファニーの膨大なアーカイブのなかでも、古代ペルーの手織りから、ヨーロッパの伝統的タペストリー技法、フレームステッチやペイズリー模様など、多彩な伝統技術が、現代的な質感・配色によって優雅に甦らせました。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/zoffany/rare%20textiles%20prints%20&%20weaves/
『ENDPAPERS WALLCOVERINGS（エンドペーパーズ）』6デザイン28点（不燃1-3・F☆☆☆☆）
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/zoffany/endpapers%20wallcoverings/
全3色 \43,120/本（68.6㎝巾×10.05m）
古書の見返し紙に見られる伝統的な手法を踏襲した、美しく繊細な色のグラデーションのデザインです。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/zoffany/endpapers%20wallcoverings/0000015556
SEMPER（ゼンパー）奥右パネル
全6色 \51,040/本（68.6㎝巾×10.05m）
リージェンシー様式のストライプを背景に、アーモンド形の精緻なモチーフを重ねた、無限を感じさせる意匠です。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/zoffany/endpapers%20wallcoverings/15611
DOMINO PAPER（ドミノ ペーパー）中央パネル
全4色 \51,040/本（68.6㎝巾×10.05m）
16世紀のオリジナルデザインの復刻です。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/zoffany/endpapers%20wallcoverings/15612
DIAMONDS&FLOWERS（ダイヤモンド アンド フラワー）左パネル
全4色 \44,330/本（52㎝巾×10.05m）
18世紀のエンドペーパーを復刻したデザインで、ゾファニーが創業当時にチューダー＝ジャコビアン様式の邸宅・テンプルニューサムの壁紙修復から始まったという歴史へのオマージュです。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/zoffany/endpapers%20wallcoverings/15613
SEMPER STRIPE（ゼンパー ストライプ）中央左 全5色 \43,120/本（68.6㎝巾×10.05m）
時を超えて愛される、スマートで上品なリージェンシーストライプがロータリースクリーン印刷により奥行きのある仕上がりを実現しています。
https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/zoffany/endpapers%20wallcoverings/15614
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/zoffany/rare%20textiles%20prints%20&%20weaves/
BLOSTMA TAPESTRY
（ブロストマ タペストリー）張座
\58,740/m（147㎝巾）
ベルギーのタペストリー専門工房との協業で、
歴史的文献の色調とデザインを忠実に再現した
ファブリックス。中英語「Blostma（咲く）」
から名付けられています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/zoffany/rare%20textiles%20prints%20&%20weaves/15631
SUZANI ARCHIVE EMBROIDERY
（スザニ アーカイブ エンブロイダリー）
クッション中央・左ボルスター
全2色 \62,700/m（128㎝巾）
アジア起源のモチーフを、文献に忠実に
再現されたフルカバレッジの刺繍が贅沢な
デザインです。「SUZANI」はペルシャ語で
「針」を意味します。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/zoffany/rare%20textiles%20prints%20&%20weaves/15630
CASERTA PAISLEY（カゼルタ ペイズリー）
クッション右・左 全2色 \57,420/m(136.5㎝巾)
南イタリアの歴史ある絹織物の産地「カセルタ」の名を冠した、精緻なクラフトマンシップが光る伝統的なランパス織です。ペルシャ由来のアーカイブ文献を基に2色の糸を撚り合わせたメランジリネンで再現しました。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/zoffany/rare%20textiles%20prints%20&%20weaves/15632
KEMPSHOTT（ケンプショット）クッション右上 全3色 \64,790/m（131㎝巾）
8色の経糸を使った極上のフレームステッチが特徴の、波のようにうねる曲線とジグザグ模様が交差するインパクトのあるファブリックです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/zoffany/rare%20textiles%20prints%20&%20weaves/15628
※タペストリーは2025春のコレクションです。
ショールームのご案内 tomita TOKYO 大阪ショールーム
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、39ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 ～ 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて https://www.tominet.co.jp/about
1923 年( 大正12 年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
関連リンク
トミタ ZOFFANY
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/zoffany/
インスタグラム @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
トミタ バ―チャルショールーム
https://space-infinity.jp/tomita/
