イギリスZOFFANY（ゾファニー）から、時を紡ぎ空間を彩る2025年秋の新作壁紙とファブリックスが入荷 計23デザイン100点 10月30日発売



『ENDPAPERS WALLCOVERINGS（エンドペーパーズ）』6デザイン28点（不燃1-3・F☆☆☆☆）

『RARE TEXTILES（レア テキスタイルズ）PRINTS & WEAVES』13 デザイン20 点

表示価格は2025年10月現在税込価格となります。





















ショールームのご案内 tomita TOKYO 大阪ショールーム日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、39ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。https://www.tominet.co.jp/showroom/【営業について】営業時間：10:00 ～ 18:00 ※予約制ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始https://space-infinity.jp/tomita/株式会社トミタについて https://www.tominet.co.jp/about1923 年( 大正12 年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。