株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社であり、新日本プロレスリング株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：棚橋弘至）のグループ会社である株式会社スターダム（本社：東京都中野区、代表取締役社長：岡田太郎）は、『第15回 ゴッデス・オブ・スターダム ～タッグリーグ戦～』に向け、2025年11月4日(火)に記者会見を実施したことをご報告いたします。

スターダム 約1年半ぶりの大阪のビッグマッチ開催決定！

11月3日(月・祝)に開催された大田区総合体育館大会にて、来年2月に約1年半ぶりの大阪ビッグマッチが決定しました。

【大会情報】

2.7『スターダム旗揚げ15周年記念 STARDOM Supreme Fight in OSAKA 2026』

2026年2月7日(土)

エディオンアリーナ大阪 第1競技場

チケット情報はスターダム公式サイトにて後日発表いたします。

12・29『STARDOM DREAM QUEENDOM 2025』両国国技館大会 第一弾カード発表

◆ワールド・オブ・スターダム選手権試合

《王者》上谷沙弥 vs 《挑戦者》安納サオリ

【大会情報】

12・29『STARDOM DREAM QUEENDOM 2025』

2025年12月29日(月)

東京・両国国技館

FC有料会員先行入場 3:15PM

開場 3:40PM

試合開始 5:00PM

https://wwr-stardom.com/schedule/20251229_ryogoku/

チケットは好評発売中☆

スターライト・キッド、渡辺桃の欠場に関して

スターライト・キッド

11/3大田区総合体育館でのワンダー・オブ・スターダム選手権試合中の負傷により当面の間欠場

渡辺桃

膝の治療により当面の間欠場

以下、渡辺桃よりメッセージ

「昨日のバックステージでも言ったとおり、膝の治療でしばらく休むことになった。いろいろ楽しみにしていたであろうク〇どもには申し訳ない。…とは思っていない。これは私がより最強になるために必要な時間だ。

お前らはめちゃくちゃ強くなって帰ってくるブラックピーチをただ楽しみに待っておけばいい。

あとひとつ言いたいのは、5★STARも昨日のタイトルマッチも私がやると決めて、私の出せる全力でやった結果であることに変わりはない。全力でやって優勝して、全力で挑んで負けた。怪我なんて負けた言い訳にはしねえ。だけど、これからの私を考えて、今休む。それだけだ。

リング上のことは今のH.A.T.E.に任せておけば、全てを支配して待っててくれるんだろう。じゃまたな。ク〇ども」

※復帰時期等に関しましては、スターダム公式サイトにて発表いたします。

『第15回 ゴッデス・オブ・スターダム ～タッグリーグ戦～』出場チームを発表！

【大会概要】

- レッドゴッデス、ブルーゴッデスの2ブロック制。1ブロック8チームから構成される全16チーム参加。- 勝負は勝ち2点、負け0点、あらゆる引き分け1点の総当たりリーグ戦。- 公式戦は15分1本勝負、決勝トーナメントは時間無制限1本勝負。- 各ブロックの勝ち点 1位、 2位、 3位のチームが決勝トーナメントへ進出する。

【出場チーム】

レッドゴッデス

◆刀羅ナツコ＆琉悪夏（H.A.T.E.） ※第36代ゴッデス・オブ・スターダム王者チーム

◆なつぽい＆安納サオリ（COSMIC ANGELS）

◆水森由菜（COSMIC ANGELS）＆星来芽依（NEO GENESIS）

◆妃南＆八神蘭奈（God's Eye）

◆月山和香＆梨杏（E neXus V）

◆ボジラ＆鉄アキラ（Mi Vida Loca）

◆葉月&コグマ（無所属）

◆Sareee（フリー）&叶ミク（T-HEARTS）

ブルーゴッデス

◆飯田沙耶＆ビー・プレストリー（STARS）

◆さくらあや＆玖麗さやか（COSMIC ANGELS）※第5代NEW BLOOD タッグ王者チーム

◆朱里＆鹿島沙希（God's Eye）

◆壮麗亜美＆レディ・C（God's Eye）

◆HANAKO（E neXus V）＆ X

◆AZM＆天咲光由（NEO GENESIS）

◆鈴季すず＆山下りな（Mi Vida Loca）

◆小波＆吏南（H.A.T.E.）

【タッグリーグ星取表】

詳細はこちらをご覧ください。

https://wwr-stardom.com/news/251104_cards/

