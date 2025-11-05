こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
e angle『カラーデザインシリーズ』より、新たにホットサンドメーカーとハンドブレンダーがラインナップ！
デザインと機能を両立。料理がさらに楽しくなるキッチン家電
株式会社エディオンは、プライベートブランド「e angle」において、落ち着いた色合いとデザインでご好評をいただいている『カラーデザインシリーズ』の新たなラインナップとして、ホットサンドメーカーとハンドブレンダーの販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
『カラーデザインシリーズ』は、「くすみカラー」が特長の家電シリーズです。ティール、ピンクベージュ、モカホワイトの3色を展開し、お部屋をおしゃれに彩ります。
ご自宅用はもちろん、プレゼントとしてもおすすめです。
【 概要 】
商品：e angle カラーデザインシリーズ ホットサンドメーカー・ハンドブレンダー
発売日：ハンドブレンダー 11月11日（火）
ホットサンドメーカー 11月下旬
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
詳細は、e angle特設サイト内『カラーデザインシリーズ』ページよりご確認ください。
https://www.edion.com/special.html?identificationid=eanglecolorseries
【 特長 】
■ ハンドブレンダー「ANGC-BLD22-A-MW / PB / TL」 価格：4,480円
食材を「つぶす・混ぜる」ブレンダーと、「泡立てる」ビーターの2種類のアタッチメントが付属し、日々の料理から本格的なお菓子作りまで幅広く活躍します。フレッシュジュースやポタージュ作りはもちろん、生クリームの泡立ても手軽に行えます。食材や用途に合わせて選べる「通常モード」と「ターボモード」の2段階スピード切替機能を搭載しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2946/121493/121493_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2946/121493/121493_web_2.png
■ホットサンドメーカー「ANGC-HSH30-A-MW / PB / TL」 価格：4,280円
食パン1枚で手軽に作れる「ハーフサイズ」設計で、忙しい朝にも最適です。6枚切りから12枚切りの食パンに対応し、スイッチ一つで予熱から焼き上げまで自動で行うシンプルな操作性が魅力です。安全に配慮した電源ON/OFFスイッチ付きです。
https://digitalpr.jp/table_img/2946/121493/121493_web_3.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
