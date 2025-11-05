こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
電子レンジで料理が手軽に！e angleより電子レンジ調理器が新登場
株式会社エディオンは、2025年11月14日（金）より、プライベートブランド「e angle」」の新商品として、電子レンジで多彩な調理を手軽に楽しめる電子レンジ調理器「ANGL-MISD15-A-BG」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
電子レンジ調理器「ANGL-MISD15-A-BG」は、火を使わずに「焼く、蒸す、煮る、茹でる、炒める、炊く」といった様々な調理が、電子レンジでできる商品です。火を使わない手軽さと安全性に加え、プレート表面は焦げ付きにくいようにコーティングされ、丸洗いや食洗機にも対応しているので、お手入れも簡単です。
深型プレートなので、汁気のある料理や具材多めの煮物などの調理も可能です。毎日の料理がより楽しくなる、定番メニューからスイーツまで全26種類のレシピ集も付属しています。
【 概要 】
商品：e angleシリーズ 電子レンジ調理器「ANGL-MISD15-A-BG」
発売日：2025年11月14日（金）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価格：3,980円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
＜掲載レシピ一例＞
【 特長 】
◇電子レンジで様々な調理が可能
火を使わずに「焼く、蒸す、煮る、茹でる、炒める、炊く」といった様々な調理が電子レンジで可能です。
また、深型プレートなので、汁気のある料理や具材の多めの煮物、炒め物、焼き物といった幅広い料理に対応しやすくなっています。
推奨：e angleオーブンレンジ（ANGV-MOS18-A）
https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00083505904
◇お手入れのしやすさ
プレート表面は焦げ付きにくいコーティングがされており、丸洗いや食洗機にも対応しているため、お手入れが簡単です。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/121513/121513_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
