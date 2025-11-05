【NECネッツエスアイ お知らせ】 EARTH BEAT FES 2025に「天然水サーモン」を提供

NECネッツエスアイ株式会社

NECネッツエスアイ株式会社（以下 NECネッツエスアイ）のグループ会社であるネッツフォレスト陸上養殖株式会社（以下 ネッツフォレスト陸上養殖）のブランドサーモン「天然水サーモン」（注）が、畑のフェス「EARTH BEAT FES 2025」内のコンテンツに採用されました。

イベント、コンテンツに関する情報は以下の通りです。

■EARTH BEAT FES 2025について

EARTH BEAT FES 2025では、メイン会場となる千葉県木更津市のクルックフィールズとオンライン会場に、つくる人、届ける人、食べる人が一堂に会し、ここでしか食べられないおいしさや数々の体験を通じ、全身で食の未来に想いを馳せることができるコンテンツを提供します。

〇イベント詳細

・開催日時：2025年11月8日（土）9日（日） 10:00-17:00

・開催場所：千葉県木更津市 クルックフィールズ（千葉県木更津市矢那2503）

・入場チケット：大人 2,200円（中学生以上）、小学生以下 1,100円 ※税込

・ホームページ：https://oisikur.jp/earthbeatfes

■「天然水サーモン」出品コンテンツについて

〇サーモンのいのちをいただく

・所要時間: 約1時間

・定員: 各回40名

・参加費: お一人様 1,100円

・ホームページ：https://earthbeatfes.square.site/s/stories/salmon

■天然水サーモンについて

天然水サーモン

閉鎖循環式陸上養殖で完全無投薬かつ天然水で育成することにちなみ「天然水サーモン」と名付けました。和食や江戸前寿司など日本の食文化に合わせたさっぱりとした旨みを実現しています。閉鎖循環式陸上養殖で季節や自然環境に影響されることなく安定的な供給を実現するとともに、国内生産であるため国内流通における輸送CO2排出量の削減にも貢献します。

■ネッツフォレスト陸上養殖株式会社について

・所在地 ：東京都港区

・代表者 ：貴田 剛

・設立年月 ：2019年8月

・会社ＨＰ ：https://www.netsforest.co.jp/

・事業内容 ：フランチャイズによる陸上養殖事業パッケージの展開、フランチャイズパートナーの生産するサーモンの販売

