ニューヨーク市交通局向けR268型地下鉄電車378両の受注内定
「R268」と同一仕様のR211地下鉄電車
川崎重工グループの川崎車両は、米国現地法人Kawasaki Rail Car, Inc. （KRC：ニューヨーク州ヨンカース市）を通じて、ニューヨーク市交通局（以下、NYCT ※）より新型地下鉄電車「R268」378両の発注内示を受けました。
今回受注する「R268」は、川崎車両が現在生産中の同交通局向けR211型地下鉄電車と同一仕様の車両です。契約金額は約15億米ドル（約2,200億円）で、北米拠点において生産し、2028年から2030年にかけて納入する予定です。
「R268」は、ニューヨーク地下鉄の近代化や利用者の継続的な増加、ならびに旅客サービス向上計画に伴い、既存の地下鉄電車の置き換えとして導入されるもので、R211型車両と同様に監視カメラ搭載、LED照明やデジタル表示機の採用、混雑時のスムーズな乗り降りを考慮した従来よりも広いドアが特長です。
川崎車両は、NYCT向けでは1982年にR62型地下鉄電車325両を受注して以来、2,900両を超える納入実績を有しています。今回の受注は、長年北米市場で培ってきた豊富な実績に裏付けられる契約履行能力と、厳しい技術要求への対応力、アフターサービスも含めた顧客価値が高く評価されたもので、これまでの強みを発揮し、ニューヨーク地区の公共交通の整備により一層貢献していきます。
今後とも、高い技術力、品質、信頼性をもって、環境負荷の少ない交通手段である鉄道車両を国内外に提供していきます。
□「R268」鉄道車両概要
（1）車 種：地下鉄電車（5両／編成または4両/編成、最大10両まで連結可能）
（2）寸 法：18.44m（長さ）×3.00m（幅）×3.665m（高さ）
（3）車体素材：ステンレス鋼
※：NYCT（New York City Transit）
ニューヨーク州交通局（MTA：Metropolitan Transportation Authority）傘下の地下鉄・バスの運営会社。MTAの傘下には、NYCTのほか、ロングアイランド鉄道、メトロノース鉄道等があります。
