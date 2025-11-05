“アラビアンナイト”をテーマにしたストロベリーアフタヌーンティーが登場

ダブルツリーbyヒルトン東京有明

ダブルツリーbyヒルトン東京有明（東京都江東区 総支配人 島宗 広明）では、2025年12月26日（金）より、開業以来初となる「ストロベリーアフタヌーンティー ～アラビアンナイトの誘惑～」を1日20名様限定で提供いたします。

アラビアンナイトの宝石箱をイメージしたティースタンドには、フレッシュいちごをふんだんに使ったスイーツと、いちごをアクセントにしたセイボリーが並びます。開放的な窓からやわらかく差し込む自然光に照らされた赤く艶めくいちごと、物語に登場する宝石や砂漠の夜空をイメージしたデコレーションが並び、幻想的で可愛らしい“アラビアンナイト”の世界観を演出します。ひと口ごとに甘さ・酸味・香りが織りなす多彩な味わいとともに、心ときめくティータイムをお届けします。

ティーセレクションには、ドイツのロンネフェルト社の厳選茶葉をご用意。深みのあるアッサムバリや香り豊かなアールグレイ、華やかなジャスミンゴールドに加え、カフェインレスのルイボスクリームオレンジやウィンターハーモニーなど、多彩なフレーバーを取り揃え、幅広いお客様のニーズにお応えします。

「ストロベリーアフタヌーンティー ～アラビアンナイトの誘惑～」メニューのハイライト

いちごのタルト

カスタードクリームに生クリームを合わせた濃厚なクレーム・ディプロマットをタルト生地に流し込み、フレッシュないちごをたっぷりと飾りました。緑鮮やかなミント、黄色の星型チョコ、アラザンを散りばめ、見た目も味わいも楽しいタルトに仕上げています。

チョコレートスポンジにいちごの生クリームをサンドし、上にはふんわり生クリームとフレッシュないちごを飾りました。チョコレートといちごの甘酸っぱいハーモニーが味わえるケーキです。

いちごとチョコレートのケーキいちごのマカロン

濃厚ないちごガナッシュをサンドしたホワイトチョココーティングのマカロン。上にはくせになるサクサクのメレンゲクッキーをのせ、ドライフランボワーズやジュエリーシュガー、ハート型チョコで華やかに彩りました。甘酸っぱさと香ばしい食感がひと口ごとに重なります。

小ぶりなカヌレを甘酸っぱいいちごチョコでコーティングし、フレッシュないちごと小粒のアラザン、金箔をトッピング。宝石のように輝く華やかな一品で、アラビアンナイトの幻想的な世界観を感じさせます。

いちごのカヌレいちごのムース

下層には牛乳と生クリームを混ぜ合わせた濃厚ないちごムース、上層には甘酸っぱいいちごソースを重ね、ブルーベリーやフレッシュないちご、エディブルフラワー、セルフィーユで彩りを添えました。柔らかく滑らかな口当たりと華やかな見た目が、ひと口ごとにさまざまな味わいを楽しませます。

ふんわり香ばしいブリオッシュバンズにジューシーなシングルパテをはさみ、レタス、トマト、いちご入りレリッシュをトッピング。BBQソースの深みある味わいがパティの旨味を引き立て、カジュアルながらもホテルならではの贅沢な味わいを楽しめます。

ストロベリーシグネチャービーフスライダーサーモンアンクルート～いちごジャムマヨ添え～

サーモンを香り豊かなホタテのムースで包み、サクサクのパイ生地で巻き上げました。焼き上げることで生まれる香りと、しっとりとしたサーモンの旨味、クリーミーなムースに、いちごジャムマヨのほのかな甘酸っぱさが加わり、上品で洗練された味わいをお楽しみいただけます。

「ストロベリーアフタヌーンティー ～アラビアンナイトの誘惑～」概要

期間：2025年12月26日（金）～2026年2月28日（土）

※年末年始も営業いたします。

時間：14:00～ / 14:30～ / 15:00～ ※2時間制（ラストオーダー30分前）

場所：1階 SAUS

料金：1名様 4,500円（※1名様からご利用いただけます。）

【オプションメニュー】

・ストロベリーシェイク ＋1,100円

SAUSで人気のシェイクをアフタヌーンティー仕様にアレンジ。ストロベリーアイスとフローズンをベースに、ダブルツリーbyヒルトンオリジナルのチョコチップクッキーを贅沢に混ぜ込みました。さらに旬のフレッシュいちごといちごジャムをトッピングし、甘酸っぱいいちごの風味を存分にお楽しみいただけます。スイーツやセイボリーとご一緒に、贅沢なひとときをお過ごしください。

・グラススパークリングワイン ＋1,200円（※ノンアルコールスパークリングワインに変更可）

内容：

■スイーツ（全5種）

- いちごのタルト- いちごとチョコレートのケーキ- いちごのマカロン- いちごのカヌレ- いちごのムース

■セイボリー（全2種）

- ストロベリーシグネチャービーフスライダー- サーモンアンクルート～いちごジャムマヨ添え～

■プレーンスコーン / ストロベリースコーン クロテッドクリームといちごジャムを添えて

■ドリンクセレクション

紅茶（ポットサービス）-ドイツのロンネフェルト社

o アッサムバリ

o アールグレイ

o ジャスミンゴールド

o モルゲンタウ

o ルイボスクリームオレンジ（カフェインレス）

o ウィンターハーモニー（カフェインレス）

o ロージーローズヒップ（カフェインレス）

コーヒー

o コーヒー（ホット / アイス）

o カフェラテ（ホット / アイス）

o カプチーノ

ジュース

o オレンジジュース

o アップルジュース

詳細を見る :https://doubletree-tokyo-ariake.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/saus-strawberry

※事前予約制。

※キャンセルポリシー：当日は料金の100%を申し受けます。

※お子様もセットをご利用の場合は、大人の人数としてご予約ください。

※紅茶はポットでの提供、ドリンクは交換制です。

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※HPCJ会員様は、HPCJ割引をご利用いただけます（他の特典や割引との併用はできません）。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

※画像はイメージです。

###

ダブルツリーbyヒルトン東京有明について

沖縄や富山、大阪、京都に続き、国内8軒目、関東初のダブルツリーbyヒルトンとして開業したダブルツリーbyヒルトン東京有明は、ゆりかもめ「有明駅」、りんかい線「国際展示場駅」からそれぞれ徒歩約1分に位置し、東京ビッグサイトをはじめ有明ガーデン、有明コロシアムへも徒歩圏内。豊洲市場やお台場へは電車で10分、東京ディズニーリゾート(R)へは電車でわずか20分という絶好のロケーションを誇り、恵比寿、渋谷、新宿へもりんかい線を利用して、乗り換えなしでアクセス可能です。地上17階建てのホテルには、全363室の客室のほか、オールデイダイニングやバーなどの料飲施設、24時間利用可能なフィットネスセンターやコインランドリー、会議室などの充実した施設が揃っています。世界中の文化・芸術・スポーツ・国際会議が一堂に会したような有明エリアで、レジャーやビジネスでご滞在になるお客様のために、温かくおもいやり溢れるホスピタリティで「心地よい時間」をご提供いたします。ダブルツリーbyヒルトン東京有明に関する詳細は公式ホームページ(https://doubletree-tokyo-ariake.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。また、Instagram(https://www.instagram.com/doubletreetokyo)やFacebook(https://www.facebook.com/doubletree.tokyoariake/)、X(https://x.com/dttokyoariake)でも情報を配信しています。

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://doubletree.hiltonhotels.jp/)は、世界約60の国と地域で約700軒以上（158,000室以上）を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーbyヒルトンのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(http://www.facebook.com/doubletree)、X(https://twitter.com/doubletree)、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。