11月10日（月）は札幌チカホへ！　元気ショップいこ～るの『ラビット・ユキネ』グッズお披露目イベント開催！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、北海道を応援するキャラクター『ラビット・ユキネ』のライセンス無償提供を通して、「元気ショップいこ～る」（札幌市常設販売所運営補助事業 運営：一般社団法人札幌市手をつなぐ育成会、会長：長江睦子、以下いこ～る）の活動を支援いたします。本プロジェクトのコラボ商品は、2026年2月より『いこ～る』店舗にて販売予定です。また、商品の発売に先駆けて、2025年11月10日（月）に、チ・カ・ホ 札幌駅前通地下広場 北大通交差点広場（東）で『ラビット・ユキネ』に会えるイベントを開催いたします。近郊にお住まいの方は、ぜひお立ち寄りください。

「元気ショップいこ～る」公式WEBサイト：https://genkishopequal.jp/

「いこ～る」は、JR札幌駅西コンコースの一角にある、障がい者事業所の製品を展示・販売しているアンテナショップです。取扱い商品は、ジャム・クッキーなどの食品から、肌に優しい石鹸や入浴剤といった日用品、陶器& ガラス製品、革製品、木製品、布製品など、バラエティ豊富。札幌市内はもちろん、市外・道外を含む170ヶ所以上の障がい者事業所および施設で作られた、ぬくもりのある手作り作品を取り扱っています。

「いこ～る」と『ラビット・ユキネ』のコラボプロジェクトは2022年、2024年に続く3度目の実施で、毎回「いこ～る」が全国の障がい者福祉事業所から『ラビット・ユキネ』を使用したキャラクター商品の案を募集した上で、採用した企画商品を製作しています。『ラビット・ユキネ』というモチーフを通して新たなデザイン・商品案が生まれる機会を創出するとともに、キャラクター商品の販売が「いこ～る」の取り組みを知っていただくきっかけになることを期待して始まったプロジェクトです。

コラボプロジェクトで生まれた企画商品の一部（2022年）

2026年2月に予定しているコラボ商品第3弾の発売に先駆けて、2025年11月10日（月）11時より、コラボ商品のお披露目を兼ねたプレイベントを、チ・カ・ホ 札幌駅前通地下広場 北大通交差点広場（東）で開催いたします。会場には11時と15時に『ラビット・ユキネ』が登場予定です。札幌近郊の方はぜひお気軽にお立ち寄りください。

過去に開催した商品お披露目イベントの様子（2022年）

【プレイベント開催概要】

▼プレイベント名

元気ショップいこ～る×ラビット・ユキネ コラボプロジェクトvol.3『コラボイベントinチカホ』

▼開催日時

2025年11月10日（月）11:00～17:00

▼会場（入場無料）

チ・カ・ホ 札幌駅前通地下広場 北大通交差点広場（東）

▼『ラビット・ユキネ』キャラクター登場時間

11:00 / 15:00

※登場時間は変更となる可能性がございます

なお、『ラビット・ユキネ』は2024年9月から札幌観光大使としても活動しております。イラストでも着ぐるみでもゆるっと可愛い『ラビット・ユキネ』の魅力にご注目いただくとともに、今後の北海道を応援する活動にもどうぞご期待ください。

『ラビット・ユキネ』公式Xアカウント：https://x.com/rabbityukine

『ラビット・ユキネ』公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCMHxD-eOzpnBBqMz3HTmmfw

【お問い合わせ先】

一般社団法人札幌市手をつなぐ育成会 プロジェクト担当：事務局長 深宮

E-mail： info@sapporo-ikuseikai.or.jp

＜参考情報＞

▼『ラビット・ユキネ』とは https://twitter.com/rabbityukine

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター『雪ミク（初音ミク）』”のペットキャラクターとして、公募で選ばれて誕生。2013年11月11日に名前が決定したため、以降11月11日を「ユキネ記念日」と決めてお祝いしている。モチーフは北海道に生息する動物「エゾユキウサギ」で、現在はユキネ単体でも北海道を盛り上げる様々な取り組みに参加し、アンバサダーを務めるなど応援の場を広げている。 札幌観光大使としても活躍中。クリプトンが展開するローカルプロジェクト「Domingo（ドミンゴ）」（https://domingo.ne.jp/）の企画部部長としても活躍していて、ゆるキャラとしてイベントに参加することもある。

※『雪ミク』についてはこちら：https://snowmiku.com/

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/